アーセナル、W杯で注目されたアユーブ・ブアディへオファー準備。移籍金は高額。

ガーディアン紙によると、アーセナルがアユーブ・ブアディ獲得へ最も具体化している。イングランド王者アーセナルは、W杯でモロッコ代表として活躍する18歳MFに最初のオファーを準備中だ。

今シーズン、欧州の複数クラブが注目していたが、W杯での活躍で一気に注目の的となった。パリSG、バイエルン、リヴァプールも興味を示している。

アーセナルは現在、最初にオファーを出すクラブとなる見込みだ。ガーディアン紙の記者エド・アーロンズ氏によると、リールは8000万ユーロ以上の移籍金を要求しているという。アーセナルがどの程度の金額を提示するかは不明だ。

ブラジルとの初戦（1-1）ではピッチの至る所で存在感を示し、スコットランド戦（1-0）でも力強いプレーで勝利に貢献した。

イブラヒム・アフェレイはNOSで「彼は舞台恐怖症など全くない」と語った。「スピードを上げ、ドリブルでラインの間を抜け出し、チームメイトをフリーにする。実に非凡だ。 守備でも攻撃でも存在感を示し、この先が楽しみだ」

本人は複数のクラブが興味を示していることを光栄に感じつつ、「今はW杯に集中し、最高のパフォーマンスを発揮したい」と『The Athletic』に語った。