アーセナル、EFLカップで屈辱の大失態

アーセナルがEFLカップ4回戦で失態を演じた。国内リーグの前回王者は4部のフリートウッド・タウンと1-1で引き分け、PK戦の末に3-5で敗れた。

大幅にメンバーを入れ替えたアーセナルは、開始21分で先制を許した。フリートウッド・タウンの見事な攻撃から、アーロン・ルパロ＝ビが鮮やかに決めた。アウェーのアーセナルは一時、ボール保持率が75％に達したものの、前半のうちに1-0のリードを取り消すことはできなかった。

ハーフタイムに交代したユリエン・ティンバーも、ヘディングでゴールに迫っていた。後半は予想どおりアーセナルが主導権を握り、50分にはヴィクトル・ギェケレシュがやや幸運なゴールで同点に追いついた。その数分後、カイ・ハフェルツのシュートはフリートウッドのDFにゴールライン上で防がれた。

途中出場のマルティン・ウーデゴールがアーセナルの攻撃を操った。ハフェルツは、このノルウェー人MFからのパスを受けて放ったシュートがわずかに枠を外れ、悔しがった。終盤にはロンドンのクラブに逆風が吹く。マックス・ダウマンが、自身にタックルした選手を蹴り、レッドカードを受けた。

10人になってもアーセナルは戦い続け、規定時間内での勝利にあと一歩まで迫った。しかし、ベン・ホワイトのシュートはGKジェイ・リンチに阻まれ、ハフェルツのヘディングも枠を外れた。ハイベリー・スタジアムでの一戦は延長戦に突入した。

PK戦ではフリートウッド・タウンの選手たちが強い精神力を見せる一方、アーセナルは失敗した。11メートルの距離から唯一失敗したのはブルーノ・ギマランイスで、ミケル・アルテタ監督率いるチームのEFLカップでの戦いは早くも幕を閉じた。