アーセナル、96分のVAR判定で優勝目前

アーセナルはロンドン・ダービーでウェストハムに1-0で辛勝し、優勝へ大きく前進した。残り2試合で2位シティとの差は5ポイントに広がった。

序盤はアーセナルが押し込んだ。カラフィオリのシュートはブロックされ、トロサールの至近距離ヘディングはクロスバーを叩いた。直後、カラフィオリのシュートも枠外。ウェストハムは守勢に回り、先制を許さないことを祈るだけだった。

前半終盤には、デビッド・ラヤが絶妙なヘディングを好守。後半もホームの声が響き、アーセナルは苦戦した。決定機は少なく、ブカヨ・サカもオフサイドでチャンスを逃した。

終盤にはマテウス・フェルナンデスのシュートをラヤが好セーブ。直後、トロサールが待望の決勝点を奪った。

直前にはサカに代えてマドゥエケ、さらにオデガードも投入。終盤にはウェストハムスタッフが退場し、試合は下位チームに不利に動いた。

96分、ウェストハムのコーナーキックからカルム・ウィルソンが得点。アーセナルはまたも勝利を逃すかと思われた。しかしVARチェックの結果、ラヤへのファウルが認められ得点は取り消された。112分、試合終了のホイッスルが鳴り、アーセナル選手とファンは安堵した。