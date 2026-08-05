クリスティアン・ノアゴーアは、わずか1シーズンでアーセナルを去った。経験豊富なデンマーク人MF（32）は、エバートンへの加入が正式発表され、英国メディアによれば現プレミアリーグ王者に約815万ユーロをもたらすことになる。

ノアゴーアはローテーション要員としてアーセナルに加入し、その役割でたびたび有用性を示した。守備的MFの同選手は最終的にガナーズの一員としてリーグ優勝を果たし、チャンピオンズリーグ決勝進出にも成功した。

ノアゴーアはエバートンと2028年半ばまでの契約を締結。マーリン・レール（フライブルク、すでにレンタル加入）、タイリーク・ジョージ（チェルシー）、ヘイデン・ハックニー（ミドルズブラ）に続く、この夏4人目の新戦力となる。

「最高の気分だ」と、代表通算41試合出場のノアゴーアはエバートンのクラブ公式メディアで語った。「エバートンにたどり着けて、本当にうれしいし満足している。いろいろな要素があった。自分は変化の時を迎えていると感じていたし、フットボールでもっと大きな役割を担いたいと思っていた」

「デイヴィッド・モイーズやクラブの関係者と話したとき、プロジェクト全体について聞いて、とても魅力を感じた。実際にここに来て、その思いはさらに強くなっている」とノアゴーアは続けた。

アーセナルのミケル・アルテタ監督（元エバートン所属）は、出場機会を求めるノアゴーアを引き留めなかった。「移籍の可能性について彼とはじっくり話した。そして彼はエバートンについても、デイヴィッド・モイーズについても、前向きなことしか口にしていなかった」

ノアゴーアの移籍は、ブルーノ・ギマランイスの加入が近づいていることとも一部関係している。ブラジル代表MFはすでにメディカルチェックを通過しており、8700万ユーロ超でエミレーツ・スタジアムへ移籍する見通しだ。4年契約も用意されており、通常であれば数日以内にお披露目されることになる。