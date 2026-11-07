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アーセナルは土曜日、ハル・シティに1-0で粘り勝ちし、プレミアリーグでのクラブ史上最高の開幕スタートに並んだ。この結果、ミケル・アルテタ監督率いるチームは国内タイトル連覇を目指す中、引き続き他チームが倒すべき存在となっている。

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エミレーツでの粘り強い戦いでウーデゴールが決勝点

アーセナルは土曜午後、王者にふさわしい粘り強さを見せ、手ごわいハル・シティに1-0で辛勝した。アルテタ監督率いるチームらしい流れるような華麗さは欠いたものの、重要なのは勝ち点3を手にしたことだ。アーセナルはプレミアリーグ首位で、暫定的に2位との差を勝ち点6に広げた。

待望の先制点を挙げたのは72分、主将のマルティン・ウーデゴールだった。ノニ・マドゥエケの鋭いシュートをハルのGKコンスタンティノス・ツォラキスが弾ききれず、ノルウェー代表MFはいち早く反応。至近距離から冷静に決め、エミレーツを歓喜に包んだ。最終スコアは統計が示すよりも接戦を思わせるものだったが、ホームチームは優勢に試合を進めた成果を勝利につなげた。

アーセナル、2022-23シーズンのクラブ記録に並ぶ

この勝利でアーセナルは今季リーグ開幕からの10試合で勝ち点27に到達し、プレミアリーグにおけるクラブ史上最高のスタートに並んだ。

これまでアーセナルが開幕10試合で勝ち点27を獲得したのは、2022-23シーズンだけだった。そのシーズンは北ロンドンのクラブがペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティと熾烈な優勝争いを繰り広げたが、最終的にはシティが引き離し、勝ち点5差で優勝した。

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VARを巡る判定が前半の緊張を高める

この日の試合には物議を醸す場面もあり、特に前半終了間際の慌ただしい時間帯がそうだった。カイ・ハヴァーツがペナルティーエリア内でハルのDFノベル・メンディに倒されたように見え、エミレーツの観客は激怒した。

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ピッチ脇のモニターで確認するよう指示を受けたファライ・ハラム主審は、しばらく接触の場面を検証した。しかし、PKを与えるのではなく、接触に至るプレーの過程でハヴァーツがオフサイドの位置にいたと最終的に判断した。

アーセナルを待ち受ける厳しい冬の連戦

この勝利でアーセナルは公式戦でのホーム無敗記録を11試合に伸ばし、エミレーツ・スタジアムが難攻不落の本拠地であることを改めて示した。しかし、北ロンドンが勝利に沸く一方で、厳しい連戦が迫っている。代表戦期間後には、ニューカッスル・ユナイテッドと対戦するためセント・ジェームズ・パークへの遠征が待つ。アーセナルは直近4度のタインサイド遠征でわずか1勝しか挙げておらず、過去の戦績からも難しい一戦となりそうだ。

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年末年始が近づいても、日程は楽にならない。アーセナルはプレミアリーグでシティ、ブレントフォードとの重要な試合に加え、注目のトッテナム・ホットスパーとのノースロンドン・ダービーに臨む。さらにチャンピオンズリーグでは、欧州の強豪ボルシア・ドルトムントとレアル・マドリーをホームに迎え、その実力が試される。