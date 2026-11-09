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アーセナルが、バイヤー・レヴァークーゼンのFWクリスティアン・コファネのシーズン途中での獲得を検討していると報じられている。ミケル・アルテタ監督はチームの攻撃力を高めたい考えだ。アーセナルは今季、素晴らしいスタートを切ったものの、接戦での決定力不足を懸念している。

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アルテタ監督、前線の補強を検討

『BBC Sport』によると、アーセナルはゴール前での決定力に関する継続的な懸念を解消するため、1月にコファネの獲得に動くことを積極的に検討している。プレミアリーグで首位に立ち、2位に勝ち点5差をつけているものの、アーセナルは試合を決定づける追加点を奪えず、僅差で勝ち点3を手にする試合が多い。開幕からのリーグ戦10試合で9勝を挙げたが、そのうち6勝は1点差だったことから、アルテタ監督は冬の移籍市場で得点力の強化を模索している。

現在、カイ・ハヴァーツ、マルティン・ウーデゴール、ブカヨ・サカがそれぞれリーグ戦3得点でチーム内得点ランキングのトップに立つ一方、突出した得点源がいないことは依然として話題になっている。アルテタ監督率いるチームは先日、ハル・シティに1-0で勝利し、プレミアリーグにおけるクラブ史上最高の開幕成績に並んだ。しかし、試合後の監督の発言からは、現在の得点力に決して満足していないことがうかがえる。

クリスティアン・コファネの台頭

コファネはアーセナルの有力な獲得候補に浮上した。ブンデスリーガでのプレーが欧州各地のスカウトの目に留まっている。20歳の同選手は今季、レヴァークーゼンで6試合に出場して3得点を挙げ、すでにその可能性を示したが、10月に負ったハムストリングの負傷で一時的に足踏みを強いられた。フィジカル面の特長と技術力により、ドイツサッカー界で最も注目を集める若手選手の一人となっており、アーセナルのファンもピッチ上での献身的なプレーをすでに知っているかもしれない。

アーセナルのファンにとって、コファネの名前はすでになじみがあるだろう。昨季のチャンピオンズリーグ・ラウンド16では、プレミアリーグ王者との2試合とも先発し、レヴァークーゼンは合計スコア1-3で敗れた。カメルーン人FWはどちらの試合でも得点できなかったが、その動きとプレスは明らかに強い印象を残した。

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コファネは急速にステップアップしてきた。2024年に母国カメルーンのASナイロンからスペインのアルバセテへ移籍。スペイン2部で20試合に出場して8得点を挙げると、レヴァークーゼンは素早く動き、2025年7月に同選手をドイツへ迎え入れた。それ以降、公式戦通算50試合で10得点9アシストを記録している。

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ほかの候補も視野に

コファネは獲得候補リストの上位にいるが、この冬のエミレーツ・スタジアム行きが取り沙汰されているのは同選手だけではない。アーセナルは、クラブ・ブルッヘで目覚ましい活躍を見せているニコロ・トレソルディの動向も追っていると報じられている。

この若きストライカーは今季、公式戦17試合で14得点を挙げ、ほぼ手がつけられない状態だ。チャンピオンズリーグのインテル戦で見事なハットトリックを達成したことで評価は大きく高まり、強豪の守備陣を相手に最高レベルで活躍できることを証明した。

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アルテタ監督、より高い決定力を要求

新戦力獲得の必要性を最も端的に示したのは、土曜日にホームでハル・シティを1-0で下した後のアルテタ監督自身の言葉かもしれない。スペイン人指揮官は、特に深く引いて守る相手に対し、チームがペナルティーエリア内でプレーを複雑にしすぎる傾向について率直に語った。アーセナルの指揮官は報道陣に「もっと効率的にプレーする方法を見つける必要がある。時には、さらに現実的になることも必要だ」と述べた。

アルテタ監督は意識を変える必要性について、さらにこう語った。「こうした引いて守る相手に対して、我々は完璧なゴールを決めようとしていると感じることがある。もっと混沌とした形で攻める必要がある。それだけだ。そして、もっと早い時間帯に先制すべきだと思う。そうすれば当然、試合の流れが変わるからだ」