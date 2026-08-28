アーセナル、酷評されるアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレス獲得を巡り国内ライバルと競合へ

フリアン・アルバレスを巡る移籍騒動が新たな展開を迎えた。『Marca』は金曜夜、アーセナルに加えてマンチェスター・シティもアトレティコ・マドリーのストライカー獲得レースに参戦したと報道した。シチズンズはスペイン側と接触しているが、現時点で具体的な交渉には至っていない。

アルバレスは慌ただしい週末を過ごした。アトレティコを離れてバルセロナへ移籍したいという本人の強い希望を公言したことで、先週メトロポリターノで行われたビジャレアルとの開幕戦では、大規模なブーイングを浴びた。

その後、アルバレスは個別練習のみを続けており、今後の動きを待っている。いずれにせよ、間もなくはっきりすることになる。スペインの移籍市場は9月1日23時59分に閉まり、たとえばオランダよりもちょうど24時間早い。

2030年半ばまで契約を残す26歳のアルゼンチン代表は、アトレティコとの話し合いの中でバルセロナのことは忘れるよう伝えられたという。首都のクラブ側は、カタルーニャ勢が無礼な態度を取ったと受け止めており、バルセロナとの取引を拒否している。

アトレティコはアルバレス売却の意思こそあるものの、条件はすべて満たされなければならない。最低1億5000万ユーロの移籍金、すぐにお披露目できる適切な後釜、そして買い手の名前が「FCバルセロナ」ではないことだ。

シティはこの移籍市場でオマル・マルムシュとサヴィオをトッテナム・ホットスパーへ放出しており、移籍市場閉幕前にエンツォ・マレスカ監督へ新たな攻撃の刺激をもたらすべく全力を尽くしている。

その前線補強がアルバレスになる可能性はあるが、シティとアトレティコの接触はまだ交渉には発展していない。さらに、アルバレス自身はシティをよく知っているとはいえ、イングランド復帰を望んでいないとも伝えられている。

アルバレスは2022年1月から2024年夏までシティでプレーし、その間に103試合出場、36ゴール、19アシストを記録した。2024年には、今なおマンチェスターにいるアーリング・ブラウト・ハーランドの陰から抜け出すため、7500万ユーロでアトレティコへ移籍した。

この日夜、シティの報道に先立ち、『Sky Sports』はアトレティコがアルバレスに対し、日曜日までに決断するよう求めたと報じていた。選択肢はアーセナルへ行くか、残留するかだ。ロンドン勢は1億5000万ユーロという要求額を把握しており、その金額を支払う意思もあるという。

アーセナルは待機を強いられており、さらにシティもこの点取り屋との契約を望んでいることで、ロンドン勢が狙う補強を実現できるかは不透明になっている。現在のアーセナルにはカイ・ハフェルツ、ヴィクトル・ギェケレシュ、ガブリエウ・ジェズスという3人のストライカーがいる。

移籍市場の専門家マッテオ・モレットは金曜夜、アーセナルがガブリエウ・ジェズス（29）をアトレティコに提示したと伝えた。アトレティコは1800万〜2000万で獲得できる可能性があるという。アトレティコがこのブラジル代表をアルバレスの適切な後釜と見なすかどうかは、まだ分からない。