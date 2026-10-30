共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルは、正GKダビド・ラヤとの契約延長交渉を始める準備を進めている。ラヤは最近、いつか母国スペインでプレーしたいと認めていた。一方、バルセロナとレアル・マドリーのいずれも、今後の移籍市場で31歳のGKの獲得に向けて近く動き出すとはみられていない。

広告

アーセナル、新契約に向けた交渉を計画

Football Insiderによると、アーセナル首脳陣はラ・リーガからの将来的な関心を退けるため、スペイン人GKダビド・ラヤと現行契約の満了年である2028年以降も残留する新契約を結びたい考えだ。ラヤが先週、スペインメディアに対し、いつか母国のトップリーグでプレーしたいと語ったことで、スペインの2大クラブとの関連が取り沙汰された。ただ、同じインタビューでラヤは、エミレーツ・スタジアムでの現状に満足しているとも強調した。

スペインの名門2クラブにGKの空きなし

ブレントフォードから移籍した当初の懐疑的な声を払拭し、近年のプレミアリーグを代表するGKとしての地位を確立したラヤ。先週末のエヴァートン戦ではリーグ戦8試合で5度目のクリーンシートを記録したが、月曜日のヤシン賞ではスペイン代表のチームメイト、ウナイ・シモンに僅差で敗れた。

ジャーナリストのピート・オルークは、ポッドキャスト「Transfer Insider」で、近いうちにスペインへ移籍する可能性が低い理由をこう説明した。「仮にアーセナルを離れるとしても、今のスペインのビッグクラブにはすぐに入れるポジションがない。バルセロナにはジョアン・ガルシアがいるし、クルトワもレアル・マドリーと新契約を結びそうだ。だから、現時点でダビド・ラヤの移籍先になるクラブは見当たらない」

「本人はアーセナルで満足しているし、もちろんアーセナルも彼にとても満足している。母国スペインへの移籍が実現するとしても、しばらくは先の話になると思う」

広告 広告

アルテタ監督、スペイン帰還を冗談交じりに語る

アーセナルのミケル・アルテタ監督の下、ラヤは北ロンドンでキャリア最高のパフォーマンスを見せている。アルテタ監督に近い将来、同胞を手放すつもりはない。先週末、正GKがいつか母国でプレーしたいと望んでいることについて問われると、冗談交じりにこう答えた。「ダビドはいつかスペインでプレーしなければならないと思う。夏に友人たちとビーチでね。これから数年間は、ここでアーセナルのためにプレーしてもらわないと」

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 ARS 視聴する

契約延長がクラブの最優先事項に

スペインの2大クラブはともにGKを確保しており、アルテタ監督も守護神の残留を決意している。2028年を超える契約延長に向けた正式な話し合いは、近く始まる見通しだ。ラヤの長期的な将来が確保されれば、本人も秋の試合日程を通じて優れた守備記録を維持することに集中できる。夢のラ・リーガ移籍が実現するとしても、当面は先送りとなりそうだ。