アーセナル、巨額オファーでPSGの反応探る

アーセナルは来季左ウイング補強の最優先候補として、パリ・サンジェルマン所属のブラッドリー・パークーラ獲得へ8000万ユーロのオファーを検討している。

英メディア「CaughtOffside」によると、アーセナルは欧州の強豪が注目するフランス代表FWを約8000万ユーロで獲得する方針だ。

プレミアリーグの複数クラブが注目するなか、PSGが移籍金を満たすオファーを受ければ移籍する可能性もあるという。

ミケル・アルテタ監督は、スピードと決定力をさらに強化するため、パルコラの獲得を検討している。

ガナーズはすでに攻撃陣にタレントがいるものの、マルティネリとポジションを争い、サカの負担を軽減し、大一番でオプションとなるウイングを求めている。

23歳のフランス代表は、卓越した技術とフィジカル、若くして得た豊富な経験を併せ持つ。チャンピオンズリーグ出場経験もあり、近年はリーグ・アン屈指の攻撃的才能として存在感を示している。

『Transfermarkt』によると市場価値は7000万ユーロで、2028年夏までパリ・サンジェルマンと契約しているため、クラブは交渉で有利だ。

2025-2026シーズンはスタメンではないながらリーグ・アンで11得点1アシストを記録し、その影響力を示した。

ただし、彼はチャンピオンズリーグ決勝で先発を外れたことでクラブのプロジェクトにおける自分の立場に疑問を抱いており、去就の鍵を握る。

代理人はPSGと契約延長を協議中だが、出場機会の少なさに不満が残っており、海外移籍を選ぶ可能性もある。

アーセナルは8000万ユーロのオファーを準備中だが、PSGは1億ユーロ未満での売却は考えておらず、今後数週間の交渉は難航する見込みだ。

関心を示すのはアーセナルだけでなく、リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナなど欧州の強豪も動向を注視。PSGが交渉に応じれば、獲得競争は必至だ。

交渉は難航が予想されるが、アーセナルの関心は本気だ。彼らはバルコラを即戦力兼将来性のある選手と評価している。

注目点は、PSGがオファーを受け入れるか、それとも残留させて今夏の移籍市場の話題を収束させるかだ。