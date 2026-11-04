アーセナル、前半の好パフォーマンスで十分　PSGとレアル・マドリーをぴたりと追う

アーセナルはリヴァプールに1-0で勝利してから3日後、チャンピオンズリーグでも白星を挙げた。水曜日にスラヴィア・プラハを2-1で下したミケル・アルテタ監督率いるチームは、4試合で勝ち点10とし、現在3位につけている。

プレミアリーグ首位のアーセナルは、プラハで理想的なスタートを切った。ヴィクトル・ギェケレシュがノニ・マドゥエケを走らせると、ウイングのマドゥエケが鮮やかにシュートを決めた。その後、ギェケレシュはGKナザール・ドムチャクに阻まれ、ミケル・メリーノのヘディングシュートはわずかに枠を越えた。エベレチ・エゼのシュートもゴールライン上でクリアされた。前半は明らかにアーセナルが試合を支配していた。

アーセナルは前半終盤にプラハでリードを広げた。メリーノがペナルティーエリア内のギェケレシュにパスを通すと、スウェーデン人FWはポストに当てながらシュートを決めた。ホームチームにとって、追い上げは一気に難しくなった。一方、アーセナルは欧州の舞台で難なく試合を進めていた。

スラヴィアは闘志を燃やして後半に臨んだが、オスカル・クビアクの強烈なシュートはダビド・ラヤに防がれた。アーセナルはチェコのチームの攻勢にもさほど動じず、スラヴィアの守備陣の背後に生まれるスペースを狙っていた。

アルテタ監督は土曜日にハル・シティを迎える試合を見据え、1時間が経過したところで選手を数人入れ替えた。エズリ・コンサとエゼに代わり、クリスティアン・モスケラとクリストス・ツォリスがピッチに入った。一方、スラヴィアにとって時間は刻々と減っていった。勇敢に戦ったものの、1点を返すことはできなかった。

ウィクトル・ノヴァクがペナルティーエリア内で倒れると、スラヴィアはPKを強く要求した。審判団はVARを確認したが、PKは与えられず、ホームのサポーターは怒りをあらわにした。

アーセナルは、ノヴァクに1点を返されて1-2とされたものの、終盤を比較的難なくしのいだ。チャンピオンズリーグでの勝ち点は10となり、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーを僅差で追っている。3週間後にはロンドンでボルシア・ドルトムントを迎える。