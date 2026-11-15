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アーセナルはロンドン・シティ・ライオネシーズと1-1で引き分け、今季のウィメンズ・スーパーリーグでエミレーツ・スタジアム初勝利を挙げることはできなかった。ホームのアーセナルは序盤にフリーダ・マーナムのゴールで先制したが、1分もたたないうちにイゾベル・グッドウィンに同点弾を許した。その後、メアリー・アープスが好セーブを連発し、アーセナルはホームで5試合連続の引き分けとなって順位は6位にとどまった。

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マーナムの先制弾、わずか1分で追いつかれる

木曜日のチャンピオンズリーグ、バルセロナ戦（1-1）でも得点していたマーナムが、2試合連続でゴールを挙げた。10分、流れるような攻撃からアレッシア・ルッソの折り返しを流し込み、先制する。しかし、リードはわずか60秒ほどしか続かなかった。リア・ウィリアムソンがグッドウィンの動きを捕まえきれず、躍動するストライカーがゴール上部へ強烈なシュートをたたき込んだ。

その後、アーセナルは勝ち越しを狙って猛攻を仕掛けたが、両チームのGKが再びゴールを許すことはなかった。ホームのアーセナルは今季のWSLホーム戦5試合すべてで引き分けている一方、エミレーツ・スタジアムでのリーグ戦無敗記録は24試合に伸びた。

アープスが8セーブ、アーセナルの勝利を阻む

その後、違いを生んだのはアープスだった。『スカイ・スポーツ』によると、8セーブは2017年以降のWSLでの自身最多記録。今季のリーグ戦1試合でこれを上回るセーブを記録したのは、マンチェスター・ユナイテッドでアープスの後任となったファロン・タリス＝ジョイスだけだ。アープスは前半、リサ・バウムのシュートを2度防いだ。一方、反対側のゴールではミサ・ロドリゲスがアレクシア・プテジャスのシュートを阻んだ。

68分には、途中出場のデルフィーヌ・カスカリーノがロンドン・シティの攻撃でクロスバーをたたいた。その後、アープスはオリヴィア・スミスとマーナムの連続シュートを防ぎ、終了5分前にはマーナムのシュートを指先でバーに弾いた。

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ヴィーフマンが見守る中、アープスは勝ち点1に満足

サリナ・ヴィーフマンがスタンドから試合を見守った。イングランド代表監督は、かつてイングランド女子代表の正GKを務めたアープスが、広く報じられた代表離脱後もなお発揮できる力を目にした。試合をどう感じたかと問われたアープスは、『スカイ・スポーツ』にこう語った。「疲れました。アウェーでの大きな勝ち点1です」

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「チャンスを考えれば、どちらが勝っていてもおかしくありませんでした。勝ち点1には満足していますが、3が欲しかったです。みんなが体を張りました。私は守るのが大好きです。今日は厳しい試合でしたが、私たちはよくやったと思います」

アーセナル、3位と勝ち点6差

アーセナルは勝ち点14で6位。3位ロンドン・シティとは勝ち点6差となり、チャンピオンズリーグ出場圏内でシーズンを終える望みには痛手となった。レネー・スレガース監督率いるチームは、次に欧州の舞台でリヨンと対戦する。引き分けを勝利に変え始めなければならない。

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最近になってエレネ・レテに代わりゴールを守るようになったアープスは、これでロンドン・シティで3試合に先発した。今回の活躍で正GKの座を確かなものにしたいところだ。