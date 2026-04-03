アーセナル、レアル・マドリードの逸材獲得を計画

アーセナルは、来夏の移籍市場でレアル・マドリードから注目すべき選手を獲得し、攻撃陣の強化を図ろうとしている。

Fichajesの報道によると、アーセナルはチームに活気と厚みをもたらすため、レアル・マドリードのFWゴンサロ・ガルシアの獲得を目指している。

ガルシアは22歳で、アーセナルは来夏に退団が予想されるガブリエル・ジェズスの穴を埋める最有力候補と見なしている。

アルヴァロ・アルビラ監督の下での出場時間が保証されていないため、ガルシアはアーセナルへの移籍が自身のプロキャリアを飛躍させる好機になると考えている。

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、ビクター・ギオキレスのパフォーマンスに満足していないようで、これが同クラブに新たなストライカー探しを促している。

アーセナルは、ヘススを2500万ユーロで売却することで、ガルシア獲得の資金を調達する計画だ。

ゴンサロ・ガルシアのレアル・マドリードとの契約は2030年夏まで続いており、市場価値は約3000万ユーロと推定されているため、この移籍はアーセナルにとって適切な投資となるだろう。

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