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ブンデスリーガ首位ドルトムントで印象的なプレーを続ける10代の逸材ジョアン・ガドゥに、クラブが高額の評価額を設定したと報じられた。フランス人DFは欧州で最も注目される若手選手の一人となり、複数の強豪クラブが関心を寄せている。

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欧州の強豪がドルトムントの若手を注視

ドルトムントのジョアン・ガドゥを巡る争奪戦が熱を帯びている。欧州の強豪クラブが、この才能豊かなセンターバックへの関心を具体化し始めた。19歳のガドゥは、火曜日に行われたチャンピオンズリーグのアーセナル戦で堂々としたプレーを披露。試合は1-1の引き分けに終わったが、欧州各地でその評価は急上昇した。今季はプレミアリーグ、ラ・リーガ、リーグ・アンのクラブのスカウトが、急成長を見守るためにシグナル・イドゥナ・パルクをたびたび訪れている。

『ビルト』の報道を『Bulinews』が引用したところによると、 獲得を狙う有力クラブはアーセナルだけではない 。リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、パリ・サンジェルマンもガドゥを注視している。この万能なフランス人選手はドイツでの生活にすんなり適応し、現在バイエルン・ミュンヘンを抑えてブンデスリーガ首位に立つドルトムントの中心選手となった。

ドルトムントが若手の才能を磨く手腕は広く知られているが、ガドゥの成長の速さには多くの人が驚いている。夏にRBザルツブルクから2000万ユーロ弱の移籍金で加入すると、DFはすぐにクラブの投資が正しかったことを証明した。フィジカルの強さとボールを持った際の落ち着きにより、2026年に国内と欧州のタイトルを追うドルトムントにとって欠かせない戦力となっている。

ドルトムントは記録的な移籍金を要求

ドルトムントの幹部は若きスターへの関心が高まっていることを認識し、その将来について強硬な姿勢を取っている。報道によると、クラブは8000万ユーロ未満のオファーについては交渉に応じるつもりもないという。この高額な要求には、次の1月の移籍市場で獲得を狙うクラブを遠ざける狙いがある。ドルトムントはシーズン後半に本格的な優勝争いを繰り広げるため、貴重な戦力を手元に残す決意だ。

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この高額な評価額には、ガドゥの長期的な可能性とトップチームでの即戦力としての働きの両方が反映されている。加入以来、継続して先発出場してきたガドゥは、トップレベルの相手にも通用することを証明した。最近の欧州での試合では、特に高額な移籍金で獲得された攻撃陣を封じている。アーセナルやリヴァプールがこれほど将来性の高いDFを獲得するには、両クラブが過去にDFの獲得に投じた最高額に匹敵する、多額の資金が必要になる。

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次の試合 BVB ブンデスリーガ 13:30 B04 視聴する

ガドゥが明かした高い目標

クラブの上層部では評価額や移籍金が話題となる一方、ガドゥ自身は競技の頂点に立つことに集中している。フランスの年代別代表に名を連ねるガドゥは自信に満ちており、最近、自身のポジションで世界最高の選手と見なされたいという思いを語った。ピッチ上でのプレーもその大きな目標に見合うものとなっており、シーズンが進むにつれて市場価値はさらに高まっている。

「自分に限界は設けていない。自分のポジションで最高の選手たちの一人になりたい。それが僕の目標だ」と、このフランス人DFは最近、『ルール・ナハリヒテン』との対話で語った。

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優勝を争うチームには守備の安定が鍵

守備の堅さはリーグ全体で繰り返し重視されており、ライバルチームも後方に一流の選手が必要だと認めている。ドルトムントが優勝争いでバイエルン・ミュンヘンとフライブルクの挑戦を退けるには、この守備の基盤を保つことが重要になる。ガドゥを構想の中心に据えるクラブは、イングランドやスペインからの関心が高まるなかでも、十分に戦えると考えている。8000万ユーロという巨額の評価額を満たすクラブが現れない限り、この若手選手は当面ドイツにとどまり、目覚ましい成長を続けることになりそうだ。