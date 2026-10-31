バイエルン・ミュンヘンに所属するレナート・カール（18）の将来が危うくなっていると、『ビルト』が報じた。バイエルン会長のウリ・ヘーネスによる最近の発言を受け、プレミアリーグの複数クラブが好機と捉えている。

「彼と真剣に話をするつもりだ」と、ヘーネスは先週、『ディー・ヴェルト・アム・ゾンターク』に語った。「彼はすでに自分をスーパースターだと思っているが、そうではない」

「若い選手には謙虚さが必要だ」と、さらに説明した。「若い選手にはプレッシャーも必要だ。レナート・カールが常に過度に守られていることが、彼のためになるのかは分からない」

この発言は、関心を寄せるイングランドの複数クラブにも伝わっている。アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドはカールとバイエルンの関係に亀裂が生じることを期待し、すでに状況を確認するため接触している。

『ビルト』の移籍担当記者クリスティアン・ファルクは、バイエルンが交渉に応じる可能性を否定していない。「彼の移籍市場価値は6000万ユーロだ。もちろん、プレミアリーグのどのクラブも容易に支払える額だ」と述べた。

さらに、カールとの新契約に向けた話し合いは依然として行われていない。現在の契約は2029年半ばまでとなっている。ただし、バイエルンがこの逸材を「追い出したい」わけでは決してない。「そんなつもりは全くない。彼を二束三文で売ることはないだろう」とファルクは語った。

カールはすでにバイエルンで公式戦51試合に出場。特に昨年はチャンピオンズリーグで注目を集め、17歳242日で同大会におけるバイエルンの史上最年少得点者となった。