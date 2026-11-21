共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アーセナルがイングランドのリーグ優勝争いで勝ち点を取りこぼした。首位に立つロンドンのクラブはニューカッスル・ユナイテッド戦で好調な立ち上がりを見せたものの、最終的にはセント・ジェームズ・パークでの2-2の引き分けを幸運に思うべき展開となった。

アウェーのアーセナルは鋭い出足を見せたが、開始6分にノニ・マドゥエケのシュートがポストを叩くと、悔しがった。アーセナルは徐々に勢いを増し、ニューカッスルでの過去を理由にブーイングを浴びたブルーノ・ギマランイスのシュートはわずかに外れた。

33分、先制点が生まれた。カイ・ハヴァーツが巧みなスルーパスを通し、エベレチ・エゼが至近距離から決めた。一方的な展開となった前半の終盤には、マドゥエケに追加点のチャンスが2度訪れたが、いずれも決められなかった。

ニューカッスルのマティアス・ヤイスレ監督はハーフタイムに動き、3人を交代。アンソニー・エランガらを投入し、ホームチームのショーン・ステュールらがベンチに退いた。

広告 広告

マグパイズは後半、粘り強く試合に戻り、ついには同点に追いついた。マルティン・ウーデゴールが不用意にボールを失うと、その直後、ハーヴィー・バーンズがダビド・ラヤの手の届かないシュートでネットを揺らした。

Related Topics

勢いづいたニューカッスルは、ペナルティーエリア内での混戦から、スコアボードに逆転の2-1が表示される。マリック・チャウが至近距離から押し込み、セント・ジェームズ・パークは沸騰した。しかし、VARによる確認の末、ゴールは取り消された。

アーセナルにはさらなる逆風が吹いた。GKダビド・ラヤが負傷で退いたのだ。サイドラインでいら立ちを見せたミケル・アルテタ監督は、ブルーノとエゼを下げ、クリストス・ツォリスとマイルズ・ルイス＝スケリーを投入した。

広告

アーセナルは立て直したかに見え、素早いカウンターからマドゥエケが2-2の同点弾を決めた。首位チームは終盤に攻勢をかけたが、決勝点は生まれなかった。

現王者アーセナルは、フラムと1-1で引き分けたマンチェスター・シティに勝ち点6差をつけている。来週はエンツォ・マレスカ率いるチームをホームに迎える。