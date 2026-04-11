アーセナルは土曜のホームゲームで13位ボーンマスに1-2の逆転負けを喫し、首位の座が危うくなった。マンチェスター・シティ（2位）とは9ポイント差だが、シティは2試合未消化。日曜にはチェルシー戦を控える。

アーセナルはユリアン・ティンバー、ボーンマスはジャスティン・クリュイフェルトが負傷欠場。アーセナルはブカヨ・サカとマルティン・オデガードも不在だったが、マイルズ・ルイス＝スケリーが昨年12月以来の先発復帰を果たした。

前半15分過ぎ、アドリアン・トルフェールのクロスをウィリアム・サリバがコースを変え、エリ・ジュニア・クルピがファーサイドで押し込み先制した。

アーセナルは苦戦。デクラン・ライスのCKをカイ・ハヴェルツが頭で合わせたがバーを越えた。それ以外ではほとんど脅威を与えられなかった。

30分過ぎ、CKからライアン・クリスティのハンドでPKを獲得し、ヴィクトル・ギョケレスが同点弾。

この得点がアーセナルに勢いをもたらすことはなく、ボーンマスはエヴァニルソンやアレックス・スコットで反撃の機会をうかがった。ハーフタイム直後、アルテタ監督はエベレチ・エゼ、レアンドロ・トロサール、マックス・ダウマンの3人を同時に投入する大胆な交代を行った。

その後、アーセナルは攻撃の勢いを取り戻した。デクラン・ライスのシュートはジョルジェ・ペトロヴィッチに当たりバーを越え、ギョケレスのゴールはオフサイドで取り消された。ボーンマスは終了15分前、運よくボールを拾ったスコットが1-2と逆転した。

アーセナルは同点以上を狙い、総攻撃を仕掛けたが、ギョケレスや途中出場のガブリエル・ジェズスが決定機を逃し、得点は生まれなかった。さらに、ギョケレスはイエローカードを受け、来週のマンチェスター・シティ戦を欠場することになった。