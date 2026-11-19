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アーセナルはボーンマスで注目を集めるエリ・ジュニオール・クルピに強い関心を寄せ続けているが、1億ポンドの評価額が1月の移籍を阻む可能性がある。パリ・サンジェルマンもフランス代表FWの動向を追う中、ミケル・アルテタ監督は獲得に動く時期について難しい判断を迫られる。

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アーセナル、獲得に巨額の障壁

アーセナルは1月の移籍市場を前に、 ボーンマスのFWクルピ に強い関心を寄せ続けている。しかし、アルテタ監督率いるチームにとって、冬の移籍市場での獲得は極めて難しそうだ。ボーンマスはシーズン途中の獲得オファーを遠ざけるため、フランス代表FWに巨額の評価額を設定している。

『ザ・サン』によると、ボーンマスはこの貴重な戦力の売却を検討するだけでも、約1億ポンドを要求する可能性がある。この強気の価格設定には、クルピを今季終了まで引き留めたいというクラブの強い意向が表れている。そのためアーセナルは、高額な移籍金を投じて1月の獲得を強行するか、辛抱強く待つかを決めなければならない。

欧州のライバルもボーンマスの逸材に注目

アーセナルは以前から20歳のアタッカーを高く評価している。『CaughtOffside』 は、クルピをアーセナルの攻撃陣における主要な補強候補の一人に挙げる一方、ボーンマスが冬の退団を阻止する構えだと強調した。

このFWを狙っているのはアーセナルだけではない。『ザ・サン』によると、 パリ・サンジェルマン も動向を注視しており、バルセロナ、マンチェスター・シティ、トッテナムも以前に関心を示していた。欧州の有力クラブによる競争は、いずれ巨額の争奪戦に発展する可能性がある。ただしアーセナルは、獲得が難しいことで知られる冬の移籍市場で、衝動的な資金面の判断を避けなければならない。

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アルテタ監督の戦術に理想的な存在

クルピはイングランドサッカー界で最も期待される若手の一人として、評価を高め続けている。ボーンマスでの最初のフルシーズンにはプレミアリーグ33試合で13ゴールを挙げ、最近は けが から力強い復帰を果たした。

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そのプレースタイルはアーセナルの戦術にも合う。クルピは中央でも左ウイングでも無理なくプレーでき、アルテタ監督に攻撃面で貴重な柔軟性をもたらすだろう。さらに、20歳のクルピは最近、代表でも大きな節目を迎えた。フランス代表が A代表での初ゴールを記録した のは、 トルコに2-1で勝利したネーションズリーグの試合 だった。

夏の獲得を目指すのが理にかなう理由

クルピの当面の去就を巡る交渉では、現在ボーンマスが主導権を握っている。クルピの契約は2030年まで残っており、クラブに早期売却を認めなければならない資金面の事情はない。

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ボーンマスは特に、シーズン途中でのクルピ放出に消極的だ。MFアレックス・スコットにも移籍市場で大きな関心が寄せられているためだ。1月に主力2人を失えば、国内での今季の戦いに深刻な打撃となる。