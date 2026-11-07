アーセナル、ハル・シティに大苦戦も終盤に勝ち点の取りこぼしを免れる

アーセナルは土曜日、プレミアリーグで苦しみながらも勝利を収めた。ハル・シティはホームで首位アーセナルを長時間苦しめたが、終盤にアーセナルが得点。マルティン・ウーデゴールのゴールが決勝点となり、1-0で勝利した。

アーセナルは試合前からハルの手ごわい戦い方を警戒していたが、ミケル・アルテタ監督率いるチームは対応に苦しんだ。両チームともプレーは思うように進まず、どちらのゴール前にも危険な場面は少なかった。

アーセナルがやや優勢だったものの、最後の局面で精度を欠く場面が続き、特にカイ・ハヴァーツがそうだった。前半終了間際、ハヴァーツはペナルティーエリア内で明らかに体をつかまれ、VARの介入を期待したが、その時点でオフサイドポジションにいたため、PKは与えられなかった。

後半に入っても、アーセナルは突破口を見いだせなかった。ハルは激しい競り合いの多い試合に持ち込もうとし、エミレーツ・スタジアムでは長く緊迫した展開が続いた。それでも、残り15分でついに均衡が破れた。

ノニ・マドゥエケのシュートはコンスタンティノス・ツォラキスに好セーブされたが、ギリシャ人GKはこぼれ球をウーデゴールに押し込まれるのを防げなかった。スコアは1-0。ただし、ノルウェー人選手のシュートはハルのDFに当たってコースが変わる幸運もあった。

その後もハルは諦めず、終盤の攻勢を試みた。一方で、アウェーのハルは次第にスペースを空けるようになり、アーセナルには試合を決定づけるチャンスが訪れた。ミケル・メリーノの巧みなヒールパスからマドゥエケが得点に迫ったが、元PSVの選手は好機を逃した。

その後、アーセナルが大きなピンチに陥ることはなく、ガナーズは再び勝ち点3を積み上げた。首位のまま、好感触を得て代表戦期間に入る。