フリアン・アルバレスがこの夏アトレティコ・マドリードを退団するには、ほぼ一つの道しか残されていない状況となった。スペインのクラブがアルゼンチン人ストライカーのバルセロナ移籍の扉を完全に閉ざしたためだ。一方でアーセナルは、移籍市場最後の5日間における選手の動向を注視している。この移籍交渉を取り巻く障害は、もはやサッカーの枠を超えたものとなっている。

スペイン紙『マルカ』がアトレティコ・マドリード内部の情報筋の話として報じたところによると、クラブはアルバレスのバルセロナへの売却を完全に拒否しており、その姿勢は「バルセロナへ売却する可能性はゼロだ」と断言するほどのものだという。一方で選手はカタルーニャのクラブへの移籍を望み、その希望に固執し、3日連続でトレーニングを欠席している。

ジョアン・ラポルタは、バルセロナが市場閉幕までアルバレス獲得の交渉を続けると明言していたが、アトレティコの姿勢はさらに硬化した。クラブの理事会が選手をカタルーニャのチームへ売却しないという決定を支持する声明を発表し、この問題をめぐる両クラブ間の緊張は高まっている。

バルセロナへの道が閉ざされる一方で、アトレティコは1億5000万ユーロと引き換えにアルバレスを外国のクラブへ売却するという案には依然として前向きだ。特に、ビジャレアル戦で明確に表れた緊張状態の後、選手がスペインの首都に残ることは疑問視されるようになった。この試合ではアトレティコのサポーターが自軍のスターに対してブーイングを浴びせ、選手はひとりでロッカールームへと向かった。

ここでアーセナルが最も現実的な移籍先として浮上する。このイングランドのクラブはアルゼンチン人ストライカーに強い関心を示しており、選手はチームのスポーツプロジェクトに惹かれている。しかし、ピッチとは無関係の障害が移籍を妨げる可能性がある。それは、彼の家族のイギリスにおける在留資格やビザの手続きに関わるものだ。

アルバレスの家族は彼とともにスペインで暮らしているが、イギリスの移民法はEU離脱後、より厳格なものとなっており、これが家族の面で選手のロンドン移籍をより複雑にする可能性がある。特に、家族の一部の在留許可は、彼が以前イングランドに在籍していた期間の後に失効している。

とはいえ、妻の状況は異なるようだ。ジャーナリストのベロニカ・ブルナティが説明したところによると、アルバレスの妻は就労ビザ保持者の扶養パートナーとして在留資格を取得することができ、これにより彼女はイギリス国内で合法的に彼とともに生活することが可能となる。

アーセナルは、選手がエミレーツ・スタジアムへの移籍に同意すれば、家族のビザに関する問題を処理できると確信している。しかし、クラブは9月1日の移籍市場閉幕前に合意に達することが可能だと考えているものの、これまでのところアトレティコ・マドリードに対して決定的な正式オファーを提示してはいない。