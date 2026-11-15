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ミドルズブラは、アーセナル、トッテナム・ホットスパー、マンチェスター・ユナイテッドからの関心が高まる中、得点力の高いストライカー、ウィル・ランクシャーを1月の移籍市場で売却しない方針だ。21歳のランクシャーは、最大2000万ポンドの契約でティーズサイドに加入して以来、全公式戦16試合で15得点を挙げている。

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ティーズサイドの首脳陣、冬の移籍を拒否

『TEAMtalk』によると、1部昇格を目指すミドルズブラは、シーズン途中にランクシアを売却するよう説得できるとの見方を一蹴している。リバーサイド・スタジアムでの契約を2031年6月まで残すチャンピオンシップ得点ランキング首位のストライカーは、リーグ戦13試合で13得点を記録し、カラバオカップでも3試合で2得点を挙げている。関係者によれば、ランクシアはイングランド北東部での生活を大いに楽しんでおり、残留を望んでいるという。

プレミアリーグの強豪がストライカーを注視

ノースロンドンからの移籍後、ランクシアが活躍する姿を受け、プレミアリーグの大半のクラブが今季の成長を確認するためにスカウトを派遣している。同報道によれば、古巣トッテナムもその成長を注意深く見守り、将来の獲得に動く可能性を排除していない。ただし、移籍契約に盛り込んだのは正式な買い戻し条項ではなく、他クラブの提示条件に合わせる権利のみだった。

ランクシアが幼少期から応援し、かつてアカデミーに所属したアーセナルも、プレミアリーグのライバルであるマンチェスター・ユナイテッド、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン、エヴァートンとともに動向を追っている。また、近隣のニューカッスル・ユナイテッド、サンダーランド、リーズ・ユナイテッドもプレーを確認した。国外では、ブンデスリーガの強豪ボルシア・ドルトムントが、イングランドに広がるスカウト網を活用してランクシアを視察している。ただし、獲得に関心を持つクラブの中で、ミドルズブラや選手側に正式に接触したクラブはない。

ハムストリングの問題でイングランド代表招集が延期に

ミドルズブラが冬のオファーに応じる意思を示しておらず、ランクシア自身もティーズサイドでの生活に満足していることから、高い得点ペースにもかかわらず、年明けの移籍は現実的ではないとみられている。一方、ペナルティエリア内での容赦ない決定力により、イングランド代表入りは目前に迫っている。

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元イングランド代表ストライカーのマイケル・オーウェンは今季これまでに、代表監督のトーマス・トゥヘルに対し、ミドルズブラの中心選手であるランクシアの招集を検討するよう促していた。実際、ランクシアは今月のクロアチア、スペインとのネーションズリーグ戦でイングランド代表メンバーに入る予定だったが、ハムストリングの軽い問題により招集候補から外れた。

昇格を目指すミドルズブラ、再開に備える

この筋肉の問題により、ランクシアはクラブが直近でレクサム、ワトフォードとそれぞれスコアレスドローに終わった試合も欠場したが、深刻なものとはみられていない。ミドルズブラは現在、チャンピオンシップで勝ち点29の2位。首位バーミンガム・シティ、3位ストーク・シティと勝ち点で並んでいる。代表ウィーク後は、11月21日（土）の第16節でブリストル・シティをホームに迎え、昇格を目指す戦いを再開する。