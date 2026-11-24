共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アーセナルは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでボルシア・ドルトムントと1-1で引き分けた。イングランドの強豪はこれで同大会2分けとなり、ほかに3勝を挙げている。

ミケル・アルテタ監督から再びチャンスを与えられたヴィクトル・ギェケレシュは、開始10分でその信頼に応えた。スウェーデン人FWはノニ・マドゥエケからパスを受けると、強烈なシュートをドルトムントのゴール上部に突き刺した。

アーセナルは攻勢を続けたが、クリストス・ツォリスの強烈なシュートはGKグレゴール・コベルに阻まれた。こぼれ球に反応したマドゥエケのシュートも、ドルトムントのDFにゴールライン上でクリアされた。

前半はホームチームが圧倒し、デクラン・ライスのシュートもわずかに枠を越えた。ノースロンドンで苦戦を強いられたドルトムントは、ハーフタイムの笛を待ち望んでいた。

広告 広告

しかし、ドルトムントは後半に入ると勢いを見せ、55分に同点に追いつく。見事な攻撃からマクシミリアン・バイアーがゴール右下隅を射抜き、ドイツから駆けつけたファンを大いに喜ばせた。

Related Topics

アーセナルはすぐにリードを奪い返そうとしたが、好機を迎えたピエロ・インカピエはコベルに阻まれた。後半のドルトムントは果敢な姿勢を見せ、ジョーブ・ベリンガムのゴールで一時は1-2としたものの、このドイツ勢の2点目はオフサイドで取り消された。

エミレーツ・スタジアムでの終盤も緊迫した展開が続いた。75分にはギェケレシュのヘディングが枠を外れた。ギェケレシュは終了間際にミケル・メリーノと交代した。

広告

寒さの厳しいロンドンで迎えた試合終盤も、勝ち越し点は生まれなかった。プレミアリーグでニューカッスル・ユナイテッドと2-2で引き分けてから3日、アーセナルは再び勝ち点を落とした。