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アーセナルはフォルトゥナ・アレナでスラヴィア・プラハに2-1で勝利し、チャンピオンズリーグでの好調を維持した。終盤にはホームのスラヴィア・プラハにヒヤリとさせられたものの、ノニ・マドゥエケとヴィクトル・ギェケレシュのゴールで勝ち点を手にした。

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アーセナルはチェコで、果敢に戦うスラヴィア・プラハを相手に戦術的な成熟度と決定力を示し、勝利を収めた。ミケル・アルテタ監督率いるチームは序盤から主導権を握り、9分にノニ・マドゥエケが先制。このゴールを皮切りに、前半は試合をコントロールした。38分にはヴィクトル・ギェケレシュがネットを揺らしてリードを2点に広げた。アーセナルが圧力をかけ続けるなか、スラヴィアの最終ラインに生じた一瞬の集中力の欠如を突いた。

後半はホームチームが強度を上げ、試合展開はよりまとまりを欠くものとなった。90分にはヴィクトル・ノヴァクにゴールを許し、勝利が危ぶまれた。それでも、終盤の緊迫した展開とアディショナルタイムにスラヴィアが立て続けに迎えたチャンスをしのぎ、アーセナルは勝ち点3を手にした。83％という高いパス成功率と、ガブリエウ・マガリャンイスを中心とした守備の粘りが勝利を支えた。これでリーグフェーズの勝ち点は10となり、優勝を争う有力チームとしての地位を確かなものにした。

GK＆DF

ダビド・ラヤ：7／10

この夜の大半は脅かされなかったが、出番が来れば集中を保ち、4セーブを記録した。特にアディショナルタイムには、コネチニーの力のないシュートを難なくキャッチし、ホームチームに残された同点の望みを絶った。終盤のノヴァクによる至近距離からのシュートには、なすすべがなかった。

ベン・ホワイト：6／10

右サイドバックを務め、77分に交代するまで守備に安定感をもたらした。攻撃参加よりも守備の陣形を保つことに重点を置き、ピッチにいる間はスラヴィアの素早い攻守の切り替えでアーセナルが後手に回らないよう努めた。

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ガブリエウ・マガリャンイス：8／10

アーセナル守備陣の大黒柱。守備での対応はチーム最多の12回に上り、デュエルでの8勝と重要なタックルも含まれる。攻撃面でも脅威となり、42分にはCKから高く跳んで放ったヘディングシュートがセーブされた。終盤には空中戦での強さが極めて重要だった。

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エズリ・コンサ：7／10

守備の中央でガブリエウとコンビを組み、優れた状況判断とボールを持った際の落ち着きを見せた。的確な配球でチームのボール保持率56％に貢献。アルテタ監督がフレッシュな選手を求めた61分に、クリスティアン・モスケラと交代した。

ピエロ・インカピエ：6／10

左サイドで献身的にプレーした。アヤオシの縦への仕掛けに試されたが、大半の場面で渡り合った。普段ほど攻撃エリアでプレーに絡まなかったものの、的確なポジショニングで、前線から激しくプレスをかけるスラヴィアを相手にアーセナルの陣形維持を助けた。

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MF

デクラン・ライス：8／10

イングランド代表MFは一定のリズムを刻むようなプレーを披露した。75本中67本のパスを成功させ、成功率は89％。試合のテンポを支配した。最終ラインの前で守備を固め、ボールを循環させる能力は、後半の混乱した時間帯を乗り切るうえで欠かせなかった。

マルティン・スビメンディ：7／10

ライスを支える理想的な存在となり、厳しいアウェーの環境で求められる技術面の安定感をもたらした。規律あるポジショニングで守備から攻撃への移行を助け、より創造性のある選手たちが攻撃エリアで力を発揮できるようにした。

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ミケル・メリーノ：7／10

高い位置でプレーし、スラヴィアの守備陣を絶えず悩ませた。24分にブロックされたヘディングシュートや、その直後にわずかに枠を外れたシュートを含め、計3本のシュートを記録。ペナルティーエリア内でのフィジカルの強さは、味方のためのスペースを生んだ。

FW

ノニ・マドゥエケ：8／10

立ち上がりから鋭いプレーを見せ、9分には右足の低いシュートをゴール中央に決めて見事に先制した。93分に交代するまで右ウイングで継続的に攻撃の起点となり、スラヴィアが抑え切れない縦への推進力をもたらした。

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エベレチ・エゼ：7／10

ドリブルでボールを運ぶ力を生かし、アーセナルがスラヴィアの中盤のプレスを突破する場面を何度もつくった。26分には鋭いシュートでドムチャクを脅かし、後半開始から1時間を迎えた頃に交代するまで、2点目につながる一連の攻撃でも中心的な役割を果たした。

ヴィクトル・ギェケレシュ：8／10

ストライカーらしい働きだった。序盤にヘディングシュートを決め損ねたが、38分には右上隅へ正確に決めてリードを2点に広げ、挽回した。ボールを持たない場面での献身性と、プレッシャーを受けながらボールを収める力も勝利に欠かせなかった。

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途中出場選手＆監督

クリスティアン・モスケラ：6／10

62分にコンサに代わって出場。すんなりと守備陣に溶け込んだが、強い圧力を受けた90分に失点した守備陣の一員でもあった。

クリストス・ツォリス：6／10

後半開始から1時間を迎えた頃にエゼと交代。83分にはシュートを1本ブロックされ、終盤にホームチームが勢いを増すなか、守備に戻る働きも見せた。

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ユリエン・ティンバー：6／10

78分にホワイトに代わって出場。最終ラインに活力を加え、終盤のスラヴィアの猛攻ではシュートブロックにも関わった。

マルティン・ウーデゴール：6／10

試合のコントロールを強めるため、78分にギェケレシュに代わって投入された。82分にはシュートをブロックされたが、スラヴィアが前に出るなか、短い出場時間の大半を守備に費やした。

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マックス・ダウマン：採点なし

時間を使い切るため、試合終了間際にマドゥエケに代わって投入された。

ミケル・アルテタ：7／10

前半に向けたチームの準備は完璧だったが、終盤の守備的な交代は相手の圧力を招いたかもしれない。それでも、ギェケレシュとマドゥエケを先発させた判断は、勝利を決めた両者のゴールによって正しさが証明された。