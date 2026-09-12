アーセナルはプレミアリーグでいまだ無敗を維持している。ミケル・アルテタ率いるチームは敵地サンダーランド戦で長い時間にわたって苦しんだものの、最終的には0-2で勝利した。ユリエン・ティンバーは負傷離脱後、初めてピッチに戻った。

前半はサンダーランドがうまく試合を進めていた。ホームチームはアーセナルをかなり抑え込み、ミケル・アルテタ監督はいら立ちを募らせた。判定への抗議で警告を受けている。

決定機は多くなかったが、ダニエル・バラードはFKからのボールに滑り込み、先制点に迫った。だが、シュートはゴール脇に外れた。反対側ではカイ・ハヴァーツが最も危険な存在だったものの、ドイツ人FWにはあと一歩の鋭さが欠けていた。マルティン・ウーデゴールの好プレーからハヴァーツはシュートを枠上へ外し、その直後にはGKロビン・ルーフスに鋭く弾き出された。

その後、エズリ・コンサのファウルでPKが与えられ、ガナーズには最悪の展開になりかけた。エンゾ・ル・フェーが11メートルからキックを放ったが、ダビド・ラヤが見事に触ってボールはポストに当たった。

こうして0-0のままだったが、それも長くは続かなかった。58分、反対側でブルーノ・ギマランイスが先制点を挙げた。ブラジル人MFはペナルティーエリア手前からシュートを放ち、ボールは見事にクロスバーを経由してゴールへ吸い込まれた。0-1となった。

これでアーセナルはプレッシャーから解放され、カウンターから追加点を狙った。ブカヨ・サカはルーフスに阻まれ、ハヴァーツのヘディングもブロックされた。負傷後初めて途中出場したユリエン・ティンバーはボールをゴールに入れたものの、オフサイドの位置からだった。

終盤は再びアーセナルにとって耐える時間となった。その中でラヤが大きな主役となった。スペイン人GKはいくつもの重要なセーブを見せ、チームを救った。アディショナルタイムにはサカがついに0-2を決めた。PKを確実に決め切っている。これによりアーセナルは無敗を維持し、4試合を終えて勝ち点12としている。