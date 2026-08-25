アーセナル、クラブで約300試合に出場した選手を6000万で売却へ

アーセナルがガブリエウ・マルティネッリをアル・ヒラルへ売却する見通しだと、信頼性の高いベン・ジェイコブス記者が伝えている。サウジアラビアのクラブは、このブラジル代表FWに約6000万ユーロを支払うことになる。

同英国人記者によれば、両クラブ間および選手とクラブの交渉はかなり進んだ段階にあるものの、マルティネッリ本人はこの移籍に踏み切るかどうか、まだ確信を持てていないという。

マルティネッリとアーセナルの契約は2027年半ばまで残っており、そのためガナーズは移籍金を得るためには今売却しなければならない。

アーセナルはこの夏、マルティネッリを売却すれば2人目のウインガー放出となる。すでにイングランド王者はレアンドロ・トロサールを1800万ユーロでベシクタシュへ売却している。

その一方で、アーセナルはクルブ・ブルッヘからクリストス・ツォリスを引き抜いた。元FCトゥウェンテ所属の同選手には4000万ユーロが支払われた。

実際にマルティネッリがアル・ヒラルへ移籍すれば、クライセンスィオ・サマーヴィル、カリム・ベンゼマ、ルベン・ネヴェスらとチームメートになる。

マルティネッリはアーセナルで公式戦通算278試合に出場。62ゴール38アシストを記録した。昨季はクラブとともにプレミアリーグ制覇を果たしている。