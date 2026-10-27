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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、今季初ゴールを目指すスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュを擁護した。攻撃の最終局面ではまだ結果が出ていないものの、アルテタ監督は、同選手の懸命な努力がまもなくゴール前での決定力につながると確信している。

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得点から遠ざかるギェケレシュをアルテタ監督が擁護

ギェケレシュは今季、得点面で不満の残るスタートを切った。それでもアルテタ監督はFWへの信頼を揺るがせていない。直近のエヴァートン戦では先発に起用され、2-0の勝利に貢献。スウェーデン人FWは持ち味を垣間見せたものの、ゴールを奪うことはできなかった。それでもアーセナル指揮官は、エヴァートン戦で得点できなかったギェケレシュを擁護し、ゴールを決める日は近いと主張した。

スペイン人指揮官は「2、3度、不運な場面があった。ゴール前で2人のCBよりも良いポジションを取ったが、ボールがそこに届かなかった」と語り、こう続けた。「だが、今日も良いプレーをたくさん見せたと思う。我々は引き続きトライしなければならない。ミュンヘンで途中出場した時も、チームに大きく貢献したと思う。試合の流れを変える助けになった。全員に求めているのはそういうことだ」

輝く準備ができている若手有望株

アルテタ監督はまた、最近出番を与えられた際に期待に応えてきた若手DFたちの成長を称えた。クリスティアン・モスケラとマイルズ・ルイス＝スケリーの貢献を特に評価するとともに、ダウマンについても、最近の練習や試合でトップチームに加わった際、驚くほど落ち着いて見えたと指摘した。

アルテタ監督は「モスケラは出場するたびに、本当に良いプレーをしている。彼が出場した重要な試合にも勝ってきたし、彼は我々に必要だ。マイルズについても、違う形ではあるが同じことが言える。彼のプレーもそうだ。マックスも入ってきて、このようなポジションでとても自然にプレーしているように見える」と述べた。

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下部リーグの相手にも敬意を

リーグでの立場に大きな差があるものの、アルテタ監督は選手たちに、慢心すれば悲惨な結果を招きかねないと警告した。火曜夜に対戦する相手の格や大会に関係なく、チームは最高の基準を維持しなければならないと強調している。

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指揮官は「相手にアーセナルのユニフォームを見せ、我々が何を体現しているかを示す。それだけだ。我々はそこへ行って勝たなければならない。それだけだ。とてもシンプルなことだ。我々の評判も、誇りも、すべてが懸かっている。だから試合をする時はいつでも、特に違うディビジョンのチームと対戦する時は、試合とすべての相手を尊重する。相手は敬意を払われるに値するからだ。その上で勝利を目指し、相手より少しでも良いプレーをする」と力を込めた。

ハイバリーでは大幅なメンバー変更が予想

アルテタ監督は準々決勝進出を危うくすることなく主力を休ませる必要があり、慎重なメンバー選考を迫られる。カップ戦を終えた後、アーセナルはアンフィールドに乗り込み、リヴァプールとの重要なプレミアリーグの一戦に臨む。今回のノックアウト方式の一戦では、出場機会の少ない選手や台頭する若手数人に、アピールの機会が与えられるとみられる。

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アルテタ監督は「それぞれがどのような状態にあるかを見たい。多くの選手に大きな負荷をかけてきたからだ。その上で、来週をどう計画できるか考える」と語った。