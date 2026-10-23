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ミケル・アルテタ監督がエミレーツ・スタジアムでのサイドの選択肢不足を解消しようとする中、アーセナルは冬の移籍市場でスペインの強豪アトレティコ・マドリーからの選手獲得を画策している。夏の移籍市場で注目度の高い攻撃陣2人の退団を認めた補強担当幹部は、ラ・リーガでプレーする多才なウインガー、アレックス・バエナに再び目を向けている。

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アーセナル、スペイン人ウイングの獲得を再検討

アーセナルはシーズン後半に向けて新たな左ウイングを求めており、アトレティコ・マドリーのアタッカー、バエナに1月の獲得を打診する準備を進めている。夏にガブリエウ・マルティネッリとレアンドロ・トロサールの両選手を放出したプレミアリーグ王者が、直接的な後釜として獲得したのはクリストス・ツォリスだけだった。25歳のバエナは両サイドでも中央でもプレーでき、コーチングスタッフが求める条件に合致する。

好調な成績が冬の交渉を難しくする

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FootballTransfersによると、スペイン代表のバエナは、エミレーツ・スタジアムの首脳陣から「1月の獲得候補としてリストアップされている」という。同メディアは、アーセナルがバエナのビジャレアルからスペインの首都への移籍に先立ち、以前にも「2024年にバエナを獲得対象としていた」とし、シーズン途中の移籍市場を前に「獲得の可能性を再検討している」と付け加えた。しかし、バエナの契約は2030年まで残っているうえ、今季9試合で5得点2アシストを記録した同選手をディエゴ・シメオネ監督が中心選手とみなしており、メトロポリターノから引き抜くのは難しいだろう。

アルゼンチン人ストライカーも引き続き獲得候補

アーセナルが注目するアトレティコの選手はバエナだけではない。クラブは夏の最優先ターゲットとした、バエナの攻撃陣のチームメートであるフリアン・アルバレスへの関心も維持している。アルバレスはマドリードに残ったものの、その評価額はオフシーズンに提示された1億5000万ユーロ（約1億2680万ポンド／約1億6830万ドル）から、1億2000万ユーロ（約1億150万ポンド／約1億3470万ドル）に下がったと報じられている。シーズン途中の獲得オファーに必要な資金を確保するため、アーセナルはヴィクトル・ギェケレシュの売却に応じる構えで、スウェーデン人ストライカーの評価額を6400万ポンドに設定した。この額は、ワールドカップ優勝経験者の獲得に必要な費用の半分以上に相当する。

ストライカーの希望が大胆な獲得計画の障害に

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アーセナルが選手売却で資金を調達し、アトレティコがアルバレスに求める額を満たしたとしても、ストライカー本人がラ・リーガのライバルであるバルセロナへの加入を望んでいることが獲得を難しくしている。新年に移籍市場が再開すれば、両アタッカーのいずれについても、シーズン途中の移籍交渉はスペインのクラブの姿勢を試すことになる。したがって、アーセナルが1月に前線を強化するには、マドリードで難しい交渉に臨まなければならない。