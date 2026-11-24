共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルがエミレーツ・スタジアムにボルシア・ドルトムントを迎えるのを前に、ミケル・アルテタ監督が10代の逸材イーサン・ヌワネリに厳しい言葉を送った。下部組織出身のヌワネリはトップチームでの経験を積むためブンデスリーガにレンタル移籍したが、アーセナルの指揮官は、ドイツではその評判もほとんど意味を持たないと強調した。

広告

アルテタ、ヌワネリに厳しい現実を突きつける

ロンドン北部の強豪アーセナルが 重要なチャンピオンズリーグの一戦 に備える中、ヌワネリの現状に注目が集まっている。 今季はドルトムントでプレーしている若手MF は、同クラブで好調なスタートを切ったものの、最近は出場時間が減少している。アルテタ監督は、アーセナルほどのクラブに所属しているからといって、他のクラブでも先発の座が保証されるわけではないと指摘。特にドイツのトップリーグではなおさらだと強調した。

スペイン人指揮官は「言う通り、彼は当初かなり多くの試合に出場し、特に先発していた。最後までプレーした試合は多くなかったがね。最近はそれほど出場していない。プレーする権利は自分で勝ち取らなければならない。彼がプレーしているのはブンデスリーガのトップレベルだ。選手たちには素晴らしい才能と実力があり、それを示している。それがサッカーの現実だ」と語った。

アルテタ監督、ヌワネリに実力の証明を要求

アルテタ監督はさらに、ヌワネリには自らの力を示し、チーム内での立場を取り戻すための心構えがあると付け加えた。プレミアリーグの強豪から来たことは、ドルトムントのような競争の激しい環境では何の優位性にもならないとも指摘。エミレーツを離れて過ごす残りの期間に、この10代の選手が必要な実力を示し、「勝つ権利を勝ち取る」ことを求めている。

「あそこへ行っても、アーセナルから来たというだけで有利になるわけではない。自分で勝ち取る必要がある。イーサンには、まずそれを成し遂げるための心構えがあり、実力もある。こうしたことは成長過程の一部であり、シーズンの一部でもある。彼は自分の力を示し、勝つ権利を勝ち取らなければならない」と述べた。

広告 広告

ダビド・ラヤの負傷状況

レンタル中の選手の動向に加え、アーセナルはGKのポジションでも大きな痛手を負っている。 ダビド・ラヤの週半ばの欧州大会での一戦を欠場することが決まった ためだ。スペイン代表GKは最近、心配される負傷を負った。当初懸念されたほど深刻ではない兆候も見られるが、ブンデスリーガ首位のチームとの試合には出場できない。アルテタ監督は当初、長期離脱が必要になる可能性をクラブが懸念していたと認めた。

Related Topics

次の試合 ARS UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 BVB 視聴する

アルテタ監督は「残念ながら、明日の試合に出られる状態ではない。ただ、それほど深刻には見えない。明日、さらに検査が必要だが、かなり前向きな状況だ。あのプレーの直後は強い痛みを訴えていたので、全員がかなり心配した。だが、予想していたより状態は良さそうだ」と説明した。

首位に立つドルトムントを警戒

ドルトムントはブンデスリーガ首位としてロンドンに乗り込む。その躍進はアルテタ監督の目にも留まっている。ドイツのクラブは昨夏のプレシーズンの親善試合でアーセナルを下した。アルテタ監督は、国内と欧州の両大会で見せる現在の好調ぶりから、ドルトムントはトップレベルの相手だと考えている。試合を支配し、質の高い選手たちによって継続的に攻撃の脅威を生み出す力を称賛した。

広告

アルテタ監督は「彼らがブンデスリーガで首位に立ち、チャンピオンズリーグでもこれだけの試合に勝っているのには理由がある。勝ち方を見てもそうだ。明日はトップチームと対戦すると分かっているし、我々は準備ができている」と称賛した。