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ショーン・ステュールは土曜夜、ニューカッスル・ユナイテッドのファンの期待に応えた。フォレンダム出身のステュールは、アーセナルとのプレミアリーグの一戦で先発出場を果たした。

アウェーのアーセナルは鋭い立ち上がりを見せ、開始6分にノニ・マドゥエケのシュートがポストを叩くと、悔しさをにじませた。アーセナルは次第に勢いを増し、かつてニューカッスルに所属していたためにブーイングを浴びたブルーノ・ギマランイスも、わずかに枠を外れるシュートを放った。

33分に先制点が生まれた。カイ・ハヴァーツが巧みなスルーパスを送り、エベレチ・エゼが至近距離から決めた。一方的な展開となった前半の終盤には、マドゥエケが2度にわたって追加点のチャンスを迎えたが、いずれも決められなかった。

ニューカッスルのマティアス・ヤイスレ監督はハーフタイムに動き、3人を交代。アントニー・エランガらを投入した一方、ホームチームのステュールらは交代となった。

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ホームチームのファンは、この采配をまったく理解できなかった。SNS上では、ステュールをハーフタイムで交代させたヤイスレ監督に批判が殺到した。

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「ニューカッスルはハーフタイムに3人を交代。ティノ・リヴラメント、アントニー・エランガ、ジェイコブ・ラムジーが、アマル・デディッチ、ショーン・ステュール、ジェイコブ・マーフィーに代わってピッチに入る。またしてもステュールには気の毒だ」と、アイコニック・メディア・グループでニューカッスル・ユナイテッドを担当する記者ジョーダン・クローニンは書いた。

別のファンは試合中に「ショーン・ステュールはここまで素晴らしい。常にパスを受けられる位置にいて、プレッシャーをかけ続けている。チームメイトが後ろにボールを戻すような場面でも、勇気を見せている。昨夏の新加入選手の中で、本当に頼りにできるのは彼だ」と投稿した。

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クリス・マーティンもXで「なぜステュールを下げるんだ？」と疑問を投げかけた。ファンのライアン・マクベスも批判的だ。「なぜステュールをピッチから下げるんだ？ ヤイスレは本当に何も分かっていない」