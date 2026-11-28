共有 GOALをGoogleでフォロー

歴史的な2003-04シーズン、アーセナルがマンチェスター・シティに2-1で勝利した一戦を振り返る。ミヒャエル・タルナトのオウンゴールからティエリ・アンリの鮮烈なロングシュートまで。戦術的な攻防と個の輝きが、プレミアリーグ無敗優勝への歩みを確かなものにした。

広告

2004年2月1日、ハイベリーには歴史が生まれそうな気配が漂っていた。アーセン・ヴェンゲル率いるアーセナルは、もはや単なる優勝候補ではない。不滅の存在になろうとしていた。北ロンドンに乗り込んだマンチェスター・シティは、負けることを拒むチームの精神力を試す相手となった。この試合を特徴づけたのは、緊迫した戦術的な駆け引き、思いがけない守備のミス、そして胸に大砲のエンブレムをつけた史上最高の選手による、純粋な天才性が光る瞬間だった。

重圧と幸運がもたらした先制点

序盤はヴェンゲル流のサッカーを体現する展開だった。ロベール・ピレスとジウベルト・シウバが小気味よく試合を組み立て、シティを自陣深くに押し込む。アンリも早々に強烈なシュートを放ってゴールの枠をたたき、その意欲を示した。均衡が破れたのは36分。ただし、見事な技巧から生まれたゴールではなかった。得意とする左サイドのスペースに流れたアンリが、鋭い低いクロスを危険なエリアへ送り込む。必死にクリアしようとしたシティDFミヒャエル・タルナトは、ボールを自陣のゴールへ流し込むしかなかった。ノースバンクは歓喜に沸いた。

戦術面では、ケビン・キーガン率いるシティはコンパクトな守備陣形を敷き、アンリとデニス・ベルカンプが求めるスペースを消して、アーセナルを苦しめようとした。しかし、後半に途中出場でデビューを果たしたホセ・アントニオ・レジェスが、アーセナルの攻撃に新たな勢いをもたらす。アーセナルは完全に試合を支配していたが、リードはわずか1点。緊張感は消えなかった。無敗記録を守るには、勝負を決定づける一撃が必要だった。そして、あの黄金時代に何度も見られたように、ハイベリーの王がその期待に応えた。

アンリが見せた魔法の瞬間

83分、スタジアムは今なおアンリを象徴するゴールの一つを目撃した。ペナルティーエリアのすぐ外でピレスから短いパスを受けたアンリは、得意のインサイドキックで流し込むシュートを選ばなかった。代わりに放ったのは、レーザーのような強烈な一撃だ。ボールは飛んだというより、瞬間移動したかのようだった。雨の中で軌道を変え、ゴール上隅に収まる。長いリーチを誇るGKデイビッド・ジェームズも、ただ見送るしかなかった。

広告 広告

終盤には、この午後を締めくくる混乱も待っていた。かつての本拠地に戻ってきたニコラ・アネルカが、終了間際にアウェーチームのために1点を返し、自身の決定力をハイベリーのファンに思い出させた。しかし、フランス人FWの帰還は不名誉な形で幕を閉じる。アシュリー・コールとの激しい小競り合いの末、アネルカはレッドカードを提示され、シティの逆転への望みは事実上絶たれた。2-1というスコアはアウェーチームにとって実際以上に善戦した印象を与えるものだったかもしれない。それでも、完璧なシーズンを追い求めるアーセナルにとって重要なのは勝ち点3だけだった。

次の試合 ARS プレミアリーグ 11:30 MCI 視聴する

無敗への進撃が残したもの

この一戦が記憶に残るのは、スコアだけが理由ではない。当時のアーセナルには、勝利が避けられないかのような空気があった。シティがリズムを乱そうとするたびに、ヴェンゲルのチームはさらにギアを上げた。この勝利で38試合無敗の偉業に一歩近づき、戦術面での粘り強さと個人のひらめきの両方で勝てることを証明した。雨で滑るハイベリーの芝の上を膝で滑るアンリの姿は、伝説への道に立ちはだかったシティを乗り越えた一日の、忘れがたい光景として残っている。