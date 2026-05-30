チャンピオンズリーグ決勝まであとわずか。アナリストとして、アーセナルがPSGを攻略する鍵と、PSGが試合を支配するポイントを整理したい。

PSGは今の戦術を大きく変える必要はない。ボール保持時には、アーセナルがバイエルンとは異なる課題を突きつける。バイエルンはハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアスなど複数のエリートアタッカーでPSGの守備を追い詰めた。だが、アーセナルの強みはそこではない。

現在のアーセナルは、世界屈指の「オフザボール」チームだ。組織力とコンパクトな陣形、スペースコントロールが光り、チャンスが少ない決勝では相手を崩しにくい。

ただしアーセナルがマンマークに引き込まれ、ピッチ全体でPSGの激しさに反応しすぎると危険だ。組織が乱れ、プレスで攻め過ぎれば、PSGは技術とポジショニングの回転で守備を崩すだろう。

それでもアーセナルが優位なのはセットプレーだ。特にCKはアルテタ監督の武器であり、PSGは最近弱さを露呈している。

では、データを見て、この決勝がどう動くか考えよう。

アーセナルの強み

シーズン前半ほどの爆発力はなくなっても、3月の代表戦中断以降、セットプレーは再び安定した脅威になっている。議論では攻撃力をCKやFKに限定する声もあるが、強豪相手に質の高いチャンスを作る最も効果的な手段であることは変わらない。 オープンプレーでの得点が難しくなる中でも、アーセナルはボール保持の競争力を保ちつつ、セットプレーでの脅威を維持している。

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4月1日以降、右サイドからのクロスが最も危険で、6ヤードボックスとペナルティスポットの間を狙っている。同時に、インスイングだけでなくショートコーナーやペナルティエリア端でのセカンドアクションを組み合わせ、戦術の幅を広げている。 狙いは明確だ。相手守備に不確実性を生じさせ、最初のクロスだけでなく複数の脅威に対応を迫る。

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データもこれを裏付ける。右からのクロスはブカヨ・サカとノニ・マドゥエケが中心で、6ヤードへの直接クロスやセカンドチャンスを狙うセットプレーで得点を狙う。

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PSGはアーセナルの思うつぼになるのか？

アーセナルが得点を狙うなら、PSGの最近のCK守備が好機を示す。ルイス・エンリケ率いるチームはシーズン大半で欧州屈指の強さを誇ったが、4月以降のCK守備には隙が見える。許したチャンスの多くはゴール前中央で生まれている。そこはアーセナルがCKで最も狙うエリアと重なる。

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このデータだけでPSGのCK守備が「弱い」と断じるのは早計だが、得点が限られそうな一戦では潜在的な弱点となる。実際、PSGはここ数週間、CKから多くのシュートを許しており、その多くはアーセナルが最も狙う中央エリアからのものなのだ。 接戦が予想される決勝で、アーセナルの最大の強みがPSGの少ない弱点と直接重なるのがこのエリアだ。

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実際、PSGは最近、中央エリア、特に守備陣形の右サイドで多くの決定機を許している。偶然にも、そこはアーセナルが4月以降、コーナーキックで最も脅威を生み出してきたゾーンだ。両チームの強みと弱みが鮮明に重なり合う。

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セットプレーはアーセナルにとって重要な得点源となるはずだ。とはいえ、決勝の勝敗は一局面で決まるわけではない。そこで、オープンプレーでの攻防にも注目したい。

結論

CL決勝は長い支配より一瞬の局面で決まる。PSGがボールを支配しても、アーセナルは一撃で流れを変える力を持つ。

データは、アーセナルが好むコーナーキックのセットプレーと、PSGが最近弱さを露呈している守備エリアとが明確に重なることを示唆している。PSGは依然として欧州屈指の強豪だが、このコーナーキック守備の隙は、欧州トップクラスのポゼッションを誇る相手を崩さずともアーセナルに得点を許す可能性がある。

ただし、アーセナルがCKで試合を支配できるわけでも、PSGが突然弱くなったわけでもない。これは、アーセナルの強みとPSGの弱点が数少ない領域で直接重なっていることを示している。

勝敗が紙一重となる決勝では、それだけでアーセナルに十分な武器となる。



