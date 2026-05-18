プレミアリーグ - プレミアリーグ Emirates Stadium

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アーセナル対バーンリーの放送：テレビ局とオンラインライブストリーム

プレミアリーグ「アーセナル vs バーンリー」の放送・配信情報は以下のとおりです。

この試合はViaplayが放映権を保有しています。以下のリンクから登録すると、ライブ視聴が可能です。

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チームニュース＆メンバー

アーセナルは負傷で複数の選手を欠く。欠場するのはキアラン・ティアニー、ヨルジーニョ・ティンバー、ベン・ホワイト、ミケル・メリノだ。出場停止の選手はいない。予想先発はGKデビッド・ラヤ、DFリカルド・カラフィオリ、ウィリアム・サリバ、カルロス・モスケラ、ガブリエル。 中盤と攻撃陣はデクラン・ライス、エベレチ・エゼ、ブカヨ・サカが構成し、ヴィクトル・ギョケレスがストライカーを務める見込みだ。

バーンリーもJ・ベイヤーとジョシュ・カレンが欠場する。出場停止選手はいない。先発はGKマレク・ヴァイスが軸となり、粘り強い守備が求められる。追加情報は追って報告する。

最近の調子

アーセナルは直近5試合で4勝1分と絶好調だ。 直近の試合ではウェストハム・ユナイテッドを1-0で下し、チームは安定感を示した。それ以前にはフルハムを3-0で圧倒し、ニューカッスル・ユナイテッドにも1-0で勝利している。ヨーロッパの舞台ではアトレティコ・マドリードと2度対戦し、1勝1分けという結果を残した。

一方のバーンリーは直近5試合で4敗と低迷。直近はアストン・ヴィラと2-2で引き分けたものの、その前はリーズ・ユナイテッド1-3、マンチェスター・シティ0-1、ノッティンガム・フォレスト1-4、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン0-2で敗れている。 5試合で10失点と守備は不安定だ。

過去の対戦成績

アーセナルとバーンリーの対戦成績は、実力差を明確に示している。直近5試合では4勝1分とアーセナルが圧倒している。 直近の対戦は2025年11月のアウェー戦でアーセナルが2-0で勝利。2024年2月にはターフ・ムーアで5-0と大勝し、2023年11月のホームでも3-1で勝っている。

順位

現在アーセナルは首位、バーンリーは19位最下位。実力差は数字が示している。