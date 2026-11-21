アーセナルのセント・ジェームズ・パーク訪問は、攻撃面での大きな可能性と、守備への切り替え時に残る脆さの両方を浮き彫りにする、戦術的に目まぐるしい一戦となった。ミケル・アルテタ監督のチームは、強度の高いポジショナルプレーでニューカッスルを自陣に押し込み、エベレチ・エゼのゴールで順当に先制。ボール支配率65％、シュート計11本を記録し、最近の連勝を支えてきた流動性を見せながら、首位の座を固めるかに見えた。
しかし後半は流れが大きく変わり、ニューカッスルがアーセナルの陣形に生じた隙を突いた。クロス10本、枠内シュート3本を記録しながら試合を決定づける得点を奪えなかったことが、結果的に響いた。普段は規律正しいアーセナルの守備ラインも、後半はニューカッスルの直線的な攻撃への対応に苦しんだ。慌ただしい展開となった最後の30分間、アーセナルはノニ・マドゥエケの終盤のゴールで、セント・ジェームズ・パークで勝ち点1を救い出すことになった。
GK・DF
ダビド・ラヤ：5／10
スペイン人GKにとって厳しい夜となり、70分にケパ・アリサバラガと交代した。失点数について直接の責任があったわけではないが、後半に猛攻を受けた際、ペナルティーエリア内で普段のような存在感を示せなかった。ニューカッスルは数少ない好機を効率よく生かし、ラヤはセーブを記録しないままピッチを退いた。
リッカルド・カラフィオーリ：6／10
ビルドアップ時には中盤に絞り、アーセナルがボール支配率65％で優位に立つ一助となるなど、戦術的な柔軟性を見せた。ただ、攻撃から守備への切り替えでは、ニューカッスルのサイドでの素早いポジション交換に時折対応が遅れた。
ガブリエウ：6／10
前半は守備の要となったブラジル人DFだが、攻守の切り替えが増すにつれて対応範囲を広げられ、苦しい場面が増えた。守備ラインの統率は大半の時間帯でうまくこなしたものの、後半にニューカッスルが立て続けに2点を奪った際、走り込む選手をチーム全体で捕まえきれなかったことには悔しさが残るだろう。
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ユリエン・ティンバー：7／10
最終ラインでは比較的落ち着いていた選手の一人。ボールを奪い返す力と、プレッシャー下でも安定した技術は前半に重要な役割を果たした。ただ、ニューカッスルが前線に人数をかけた後半は、チームメートと同様、混乱した展開への対応に苦しんだ。
エズリ・コンサ：6／10
センターバックで先発し、落ち着いた守備を見せた。序盤は一対一の勝負に勝っていたが、ニューカッスルが中央に人数をかけると苦戦。終盤、追いかける展開でアーセナルが必要としていた、後方からボールを運んで攻撃を前進させるプレーも見せられなかった。
MF
マルティン・ウーデゴール：8／10
主将はアーセナルの攻撃を組み立てる中心となった。78分には狭いスペースで視野の広さを発揮し、ノニ・マドゥエケの同点弾をアシスト。アディショナルタイムに交代するまで、戦術的な規律も際立っていた。
ブルーノ・ギマランイス：6／10
古巣を相手に、前半は的確な連係で試合のテンポをつくった。しかし、中盤でのフィジカルな攻防が激しくなるにつれて影響力は低下し、70分にマイルズ・ルイス＝スケリーと交代した。
デクラン・ライス：5／10
ライスにしては驚くほど目立たない試合だった。56分には戦術的なファウルで警告を受けた。セカンドボールをめぐる争いで普段のような優位を築けず、アルテタ監督が周囲の選手により攻撃的な働きを求める中、残り時間は慎重なプレーを強いられた。
FW
エベレチ・エゼ：8／10
アーセナルで最も際立った選手。カイ・ハヴァーツの好プレーを受け、33分に落ち着いたシュートで先制点を挙げた。70分に交代するまで、ライン間をドリブルで突破するプレーはアーセナルにとって最も有効な攻撃手段だった。
ノニ・マドゥエケ：7／10
試合の最後の4分の1でヒーローとなり、78分に2-2とする貴重な同点弾を決めた。その直後には意図的なファウルで警告を受けたものの、敗戦に向かっているように見えたアーセナルに、縦への積極的な仕掛けで必要な勢いをもたらした。
カイ・ハヴァーツ：7／10
前半は攻撃の起点として素晴らしい働きを見せ、エゼの先制点をアシストした。ボールを収めるプレーはアーセナルが相手陣内で優位に立つ鍵となったが、チームが11本のシュートからより多くの得点を奪えなかったことには落胆するだろう。
交代選手・監督
ケパ・アリサバラガ：6／10
70分にラヤに代わって出場。終盤は試合が引き締まり、仕事はそれほど多くなかったが、アーセナルが最後まで後方からつなごうとする中、配球は安定していた。
マイルズ・ルイス＝スケリー：6／10
中盤に活力を与えるため、ギマランイスに代わって投入された。若手ながらボール保持時には落ち着きを見せ、押し込まれ始めていた中盤の立て直しに貢献した。
クリストス・ツォリス：5／10
エゼに代わって出場したが、左サイドで同じような影響力は発揮できなかった。リード後に守備ブロックを深く敷いたニューカッスルを相手に、スペースを見つけるのに苦労した。
ミケル・メリーノ：採点なし
アディショナルタイムに戦術的な狙いで投入された。
ヴィクトル・ギェケレシュ：採点なし
ゴール前でフィジカル面の強さを発揮するため、試合終了間際に投入された。
ミケル・アルテタ：6／10
当初のゲームプランは完璧に機能したが、後半開始時のニューカッスルの戦術変更への対応は遅れた。交代策は最終的に同点に追いつく助けとなったものの、ハーフタイム時点のリードをあまりにも簡単に失ったことを懸念するはずだ。