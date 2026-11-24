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ドルトムントは火曜日、アーセナルとのチャンピオンズリーグで先制を許しながらも追いつき、敵地で貴重な1-1の引き分けに持ち込んだ。アーセナルがリーグフェーズ方式の導入以降、ホームで勝利を逃したのは初めてとなった。

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ニコ・コヴァチ監督率いるドルトムントは前半の大半で押し込まれ、10分にはヴィクトル・ギョケレシュに約23メートルの位置から落ちるシュートを決められ、アーセナルに先制を許した。しかし、ブンデスリーガ首位のチームは後半に入ると見違えるような姿を見せた。48分、マクシミリアン・バイアーはゴールまで約5.5メートルの位置でボールを空振りし、ギョケレシュのハンドを訴えた場面もVARの確認後に退けられた。それでも55分、センターバックのヨアン・ガドゥが勢いよく持ち上がった後、バイアーが低いシュートをゴール隅に決め、失敗を取り返した。

その後、ジョーブ・ベリンガムのゴールはオフサイドで取り消された。終盤にはセール・ギラシに当たったボールが2度ポストをたたき、デクラン・ライスのシュートも枠に阻まれるなど、ドルトムントは運にも助けられた。アーセナルは計30本のシュートを放ったが、 ドルトムントの3バックは53回のクリアを記録 し、後半に許した枠内シュートはわずか1本だった。この勝ち点1でドルトムントは勝ち点10とし、上位8位以内に浮上した。

以下、GOALがエミレーツ・スタジアムでのドルトムントの選手たちを採点する。

GK・守備陣

グレゴール・コベル（7/10）：先制点では見事なロングシュートを決められたが、3本のセーブを記録。中でも15分のクリストス・ツォリスのカーブをかけたシュートと、58分のピエロ・インカピエのヘディングへの対応が光った。終盤には選手が密集するゴール前で顔に打撃を受けながらプレーを続行。最後の数秒にはノニ・マドゥエケのクロスに出て触れられず、守備陣に救われた。

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ヨアン・ガドゥ（8/10）：3バックの右に入った若きセンターバックが堂々たるプレーを披露。44分には角度のない位置からシュートを放ち、ドルトムントの攻撃で前半唯一、ケパ・アリサバラガにセーブを強いた。後半には決定的な働きも見せ、自陣深くからボールを運んでツォリスを振り切り、バイアーの同点弾をお膳立てした。89分にフィリッポ・マネと交代した。

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ヴァルデマール・アントン（7/10）：終盤にアーセナルが猛攻を仕掛ける中、3バックの中央で落ち着いたプレーを見せた。後半半ばには絶妙なタイミングのスライディングタックルで、ペナルティーエリア内のマドゥエケを止めた。

ニコ・シュロッターベック（7/10）：試合を通じて積極的に動き回った。35分にはゴールへ抜け出したライスを見事な戻りのタックルで阻止し、4分後にはCKからヘディングを放つも枠を外した。一方、前半にギョケレシュが決めたものの認められなかったチャンスの直前には、マドゥエケにボールを奪われた。

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中盤

ユリアン・リエルソン（7/10）：ドルトムントの攻撃は、ほかのどこよりも彼のいる右サイドから多く仕掛けられた。前半にはゴールライン際から折り返してフェリックス・ヌメチャのチャンスをつくり、68分の低いシュートはGKにはじかれてベリンガムの元へ渡ったが、オフサイドの判定となった。

ジョーイ・フェールマン（8/10）：ドルトムントの中盤で最も際立った。ライスとマルティン・ウーデゴールのプレッシャーを受けても冷静にボールを保持。後半開始から1時間を迎える頃には、マドゥエケの危険な低いクロスを好位置でクリアした。ドルトムントが主導権を握り始めた後半序盤には、遠距離からもシュートを狙った。

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フェリックス・ヌメチャ（6/10）：24分には好位置からのシュートを枠の上へ外し、前半終了間際には至近距離からのヘディングも枠を越えた。どちらも、もっと良い結果を出すべきチャンスだった。終盤にはコンスタンティノス・カレツァスのシュートをお膳立てした。

ダニエル・スヴェンソン（7/10）：左サイドでマドゥエケに対応する難しい役割を粘り強くこなした。48分にはバイアーがまさかの空振りを喫した低いクロスを供給。4分後のベリンガムのシュートにつながるパスを出し、前半のヌメチャのヘディングにつながったCKも蹴った。

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攻撃陣

ジョーブ・ベリンガム（7/10）：ドルトムントがアーセナルのプレスを抜け出すたびに、うまく攻撃をつないだ。危険なエリアでマイルズ・ルイス＝スケリーからボールを奪い、前半にはガドゥの角度のない位置からのシュートをお膳立て。52分には遠距離からケパを試した。68分にはドルトムントを勝ち越しに導いたと思われたが、オフサイドの旗が上がった。その5分後、マルセル・ザビッツァーと交代した。

マクシミリアン・バイアー（7/10）：48分にゴールまで約5.5メートルの位置でボールを空振りしたが、7分後に取り返した。ガドゥの持ち上がりから、ガブリエウをかわして内側へ切り込み、低いシュートをゴール隅に決めた。64分にカレツァスと交代した。

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ファビオ・シウヴァ（6/10）：序盤は攻撃の中心として活発に動き、最初の20分間で3本のシュートを放ったが、いずれもケパを脅かすには至らなかった。64分にギラシと交代した。

交代選手・監督

セール・ギラシ（6/10）：64分にシウヴァに代わって出場し、アーセナルのセンターバック陣と競り合った。しかし79分の混戦では、ボールが自身に当たって跳ね返り、2度ポストをたたくという、あわや不運な失点の原因となる場面があった。

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コンスタンティノス・カレツァス（6/10）：64分にバイアーと交代。82分にはアーセナルのペナルティーエリア際を巧みに横切るなど、技術の片鱗を見せた。ただ、90分にはシュートを打つまでに時間をかけすぎ、ブロックされた。

マルセル・ザビッツァー（6/10）：経験を加えるため、73分にベリンガムに代わって投入された。しかし、エベレチ・エゼに対応した際のハンドでFKを与え、それがボールが2度ポストをたたく混戦につながった。

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フィリッポ・マネ（採点なし）：89分にガドゥと交代し、4分間の追加時間をしのぐために守備を助けた。

ニコ・コヴァチ（7/10）：後半に強いチームという評判どおり、ハーフタイム後にチームを変貌させた手腕は評価に値する。3バックからのガドゥの持ち上がりがアーセナルの守備をこじ開け、ドルトムントは運にも助けられながら踏みとどまり、貴重な勝ち点1を手にした。