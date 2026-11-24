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アーセナルはチャンピオンズリーグに現行方式が導入されて以来、初めてリーグフェーズのホーム戦で勝ち点を落とした。エミレーツ・スタジアムでボルシア・ドルトムントが追いつき、1-1で引き分けた。

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数字の上では、ホームのアーセナルが試合を支配した。ボール保持率は63％、シュートは30本でゴール期待値（xG）は2.34。ドルトムントのペナルティーエリア内では56回ボールに触れた。それでも、決定機は両チームとも4回、枠内シュートも4本ずつ。後半の長い時間帯はドルトムントの方が優勢だった。ヴィクトル・ギェケレシュの遠距離からの先制点で、アーセナルは好調な立ち上がりを結果につなげた。しかし、センターバックのジョアン・ガドゥの力強い持ち上がりから生まれたマクシミリアン・バイアーの同点弾は、アーセナルの弱点をはっきりと示した。

アーセナルの戦術

ミケル・アルテタ監督は4-2-3-1を採用。中盤にデクラン・ライスとマイルズ・ルイス＝スケリーを置き、その前にノニ・マドゥエケ、マルティン・ウーデゴール、クリストス・ツォリスを並べ、ギェケレシュを最前線に据えた。アーセナルは序盤から勢いよく攻めた。最初の15分間はプレスでドルトムントにボールを持つ時間を与えず、前半のパス成功率は91％。10分にはマドゥエケがギェケレシュの進路にボールを送り、ギェケレシュが約23メートルの位置から落ちるシュートを放ってグレゴール・コベルを破り、先制した。

アーセナルの主なチャンスの起点は右サイドだった。 マドゥエケはダニエル・スヴェンソンを繰り返し攻略 。マドゥエケとウーデゴールは、チャンピオンズリーグの前半だけでそれぞれ4回以上のチャンスを作った、記録上初のアーセナルのコンビとなった。反対側では、左サイドバックのピエロ・インカピエが高い位置を取り、攻撃に加わった。後半開始早々にはファーポストに走り込んでヘディングシュートを放ったが、コベルに防がれた。

問題はチャンスの質だった。前半のシュート14本のうち8本はペナルティーエリア外からで、先制点のxGもわずか0.03。前半のxG0.94のうち、セットプレーが0.56を占めた。15分にはマドゥエケが、ゴールを狙える絶好の位置でこぼれ球を収められなかった。中盤から飛び出すライスが最も危険で、33分には遠距離からのカーブシュートがわずかに枠を越えた。その2分後にはゴール前へ抜け出したが、戻ってきたニコ・シュロッターベックのタックルに阻まれた。

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ボルシア・ドルトムントの戦術

ニコ・コヴァチ監督はガドゥ、ヴァルデマール・アントン、シュロッターベックの3バックを採用。ウイングバックにユリアン・リエルソンとスヴェンソン、中央の中盤にフェリックス・ヌメチャとジョーイ・フェールマンを置き、攻撃ではジョーブ・ベリンガムとバイアーがファビオ・シウバを支えた。最初の15分間は苦しんだものの、ドルトムントは次第に落ち着き、中盤での競り合いに勝つ場面を増やした。セットプレーでも脅威を見せ始め、負傷したダビド・ラヤに代わって出場したケパ・アリサバラガは高いボールの処理に苦しんだ。

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ドルトムントの主な前進ルートは右サイドだった。攻撃の半数はリエルソンとガドゥを経由してこのサイドから生まれ、インカピエが攻め上がった背後のスペースを突いた。24分にはリエルソンの折り返しからヌメチャがシュートを放ったが、枠を越えた。そして、 ガドゥが3バックから積極的に持ち出す動き が、この試合の鍵となった。44分にはボールを運んで角度のない位置からシュートを放ち、ケパにセーブを強いた。同点弾も同様の持ち上がりから生まれた。

ボールを持たないときは3バックが中央を守り、アーセナルをサイドへ追いやった。アーセナルが上げたクロス26本のうち、味方につながったのは8本だけ。ドルトムントは53回のクリアを記録し、そのうち40回は後半だった。

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戦術の駆け引き

ハーフタイム後に調子を上げるチームという評判どおり、ドルトムントは後半に入ると見違える姿を見せた。48分にはスヴェンソンの低いクロスがゴールから約5.5メートルの位置にいたバイアーに届いたが、FWはボールにまったく触れられなかった。その3分後には、コーナーキックの場面でギェケレシュのハンドを訴えたが、VARによる確認の末、認められなかった。

55分の同点弾は、攻撃時に備えるアーセナルの守備の弱さを露呈した。ガドゥは自陣の深い位置から中央を持ち上がってツォリスを振り切り、バイアーへパス。バイアーはガブリエウ・マガリャンイスをかわして内側に切り込み、低いシュートをゴール隅に決めた。このチャンスのxGは0.32で、アーセナルの得点の10倍以上だった。

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後半の数字からも、試合の変化が分かる。ドルトムントのシュートはわずか5本だったが、3本が枠を捉え、枠内シュートのxGは1.24。対するアーセナルは16本のシュートで0.14だった。ドルトムントは空中戦でも前半の勝率27％から後半は55％に向上。ロングボールの成功率も32％から53％へ上がり、アーセナルのプレスを越えてボールを運んだ。

アーセナルは後半のボール保持率を65％に高め、ドルトムントのペナルティーエリア内で41回ボールに触れた。後半のシュート16本のうち13本もエリア内から放った。しかし、パス成功率は83％に低下。クロス18本で味方につながったのは4本だけで、16本のシュートのうち枠を捉えたのもわずか1本だった。

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試合中の修正

先に動いたのはコヴァチ監督だった。64分にシウバとバイアーを下げ、セール・ギラシーとコンスタンティノス・カレツァスを投入。その1分後、アルテタ監督はベン・ホワイト、ルイス＝スケリー、ツォリスに代えてユリエン・ティンバー、ブルーノ・ギマランイス、エベレチ・エゼを送り出し、3人を同時に入れ替えた。

交代によってアーセナルは主導権を取り戻した。最後の約30分間はほぼアーセナルが優勢で、ドリブルの成功率も後半に大きく改善。前半は10回中2回の成功だったが、後半は12回中8回成功した。それでも68分にはドルトムントがボールをネットに収める。リエルソンの低いシュートをケパがはじき、ジョーブ・ベリンガムが押し込んだが、オフサイドの旗が上がった。

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最後の25分間にはウーデゴールとマドゥエケが再び存在感を示した。71分と75分にはウーデゴールが右から上げたクロスにギェケレシュが頭で合わせたが、2本目はゴールから約5.5メートルの距離での大きな決定機を逃した。73分にはベリンガムに代わってマルセル・ザビッツァーが入ったものの、エゼに対するザビッツァーのハンドでフリーキックを献上。そこからウーデゴールが低いボールを入れ、インカピエが折り返すと、ギラシーに当たったボールが2度ポストを叩いた。84分にはエゼのパスでライスが抜け出し、シュートをポストの根元に当てた。87分にミケル・メリーノがギェケレシュに代わって入り、その2分後にはフィリッポ・マネがガドゥに代わって出場。それでも90分にはカレツァスがペナルティーエリア内で放ったシュートがブロックされた。ドルトムントが引き分けに持ち込む前には、後半アディショナルタイム4分にエズリ・コンサがエリア中央から高く、枠を外れるシュートを放った。

総括

アーセナルはボール保持率、シュート数、ペナルティーエリア内でのボールタッチ数で上回った。しかし、長い時間帯にわたってチャンスの質では劣り、最終ラインからの一度の持ち上がりによって失点した。ドルトムントは後半に盛り返し、コンパクトな3バックとガドゥの深い位置からの攻め上がりによって、勝ち点1に値する戦いを見せた。終盤には運に助けられた場面もあった。

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引き分けでアーセナルは勝ち点11となり、マンチェスター・シティとの対戦を前に上位2チームへ浮上する機会を逃した。一方、ドルトムントは勝ち点10で暫定的に上位8チームに入った。このラウンドでは、まだ試合を残すチームが複数ある。