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アーセナルは火曜日、エミレーツ・スタジアムで決定機を生かせず、反撃したドルトムントとチャンピオンズリーグで1-1の引き分けに終わった。リーグフェーズ方式の導入後、アーセナルがホームで勝てなかったのは初めてだ。

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ホームのアーセナルは10分、ノニ・マドゥエケの落としを受けたヴィクトル・ギェケレシュが約23メートルから落ちるシュートを決めて先制。前半は主将マルティン・ウーデゴールが試合を支配し、アーセナルが優位に立った。しかし、後半のドルトムントは一変。マクシミリアン・バイアーがゴール前約5.5メートルから空振りした後、55分に汚名を返上した。センターバックのジョアン・ガドゥが力強く持ち上がり、バイアーが低いシュートをゴール隅に決めた。

その後、ジョーブ・ベリンガムのゴールはオフサイドで取り消され、アーセナルがドルトムントのゴールに猛攻を仕掛けた。ギェケレシュは至近距離からのヘディングを外し、ゴール前の混戦ではセルー・ギラシーに当たったボールが2度ポストを叩いた。デクラン・ライスのシュートもポストの根元に当たった。アーセナルは計30本のシュートを放ったものの、枠内はわずか4本。4度の決定機をすべて逃した。

引き分けたアーセナルは勝ち点11。マンチェスター・シティを迎える前に上位2チームへ浮上する機会を逃した。一方、ドルトムントは勝ち点10で上位8チームに入った。

以下、エミレーツ・スタジアムでのアーセナルの選手をGOALが採点する。

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GK・DF

ケパ・アリサバラガ（7/10）： ダビド・ラヤに代わって出場したスペイン人GKは、ハイボールへの対応が不安定で、前半にはドルトムントのCKにも手を伸ばしながら処理し損ねた。それでも重要な場面ではセーブ。44分にガドゥの角度のあるシュートを手で弾き、68分にはユリアン・リエルソンのシュートを好セーブした。ただ、そのこぼれ球はオフサイドの判定を受けたベリンガムのもとへ。バイアーの低い同点シュートは防げなかった。

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ベン・ホワイト（7/10）： 序盤にピエロ・インカピエへ危険なクロスを送り、右サイドではマドゥエケをうまく支えた。しかし、62分にお膳立てされたシュートは大きく上へ外した。アルテタ監督が3選手を同時に交代した際、ユリエン・ティンバーと入れ替わった。

エズリ・コンサ（7/10）： ボールを持っても落ち着きがあり、守備でも長い時間安定していた。64分にはライスのCKに頭で合わせたが枠を外れ、終盤は前線へ上がって攻撃にも加わった。一方、ギェケレシュのパスを受けてボックス内へ抜けた後にヴァルデマー・アントンをファウルで止め、アディショナルタイムにはボックス中央からのシュートを大きく上へ外した。

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ガブリエウ・マガリャンイス（6/10）： セットプレーでは脅威となり、16分と64分にヘディングを放ったが、守備では厳しい夜となった。48分にはダニエル・スヴェンソンの低いクロスに対し、バイアーに前へ入られた。バイアーは空振りしたものの、7分後にはこのブラジル人DFをかわすように内側へ切り込み、ゴールを決めた。

ピエロ・インカピエ（7/10）： ドルトムントはほかのどのサイドよりもインカピエの側から攻めたが、守備で踏ん張り、前方への飛び出しも続けた。58分にはヘディングでグレゴール・コベルにセーブを強い、79分には折り返しから、ボールが2度ポストに当たる混戦を生んだ。

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MF

デクラン・ライス（7/10）： 広い範囲を走り回り、危険な位置に何度も顔を出した。33分には遠い位置からのカーブをかけたシュートがわずかにバーの上へ。2分後にはゴールへ抜け出したが、ニコ・シュロッターベックの戻りながらのタックルに阻まれた。84分には利き足ではない左足でポストの根元を叩いた。ジョーブ・ベリンガムに対するブロックタックルは、この夜屈指の好守だった。

マイルズ・ルイス＝スケリー（6/10）： アーセナルが好スタートを切る中、ライスと並んで手堅くプレーし、自陣ボックス内では重要なヘディングで競り勝った。しかし、前半半ばには危険な位置でベリンガムにボールを奪われた。65分にブルーノ・ギマランイスと交代した。

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マルティン・ウーデゴール（8/10）： アーセナルで最も輝いた選手。主将は9度のチャンスを創出し、マドゥエケとともに、チャンピオンズリーグの前半にそれぞれ4度以上のチャンスを作った、記録上初のアーセナルの2選手となった。後半は影響力が落ちたものの、ギェケレシュのダイビングヘッドにつながった浮き球のパスも、ゴール前の混戦を生んだ巧みな低いFKも、決勝点につながっていておかしくなかった。

FW

ノニ・マドゥエケ（8/10）： 右サイドで絶えず脅威となった。ギェケレシュの先制点をお膳立てし、ウーデゴールとストライカーのために何度もチャンスを作り、終了の笛までドルトムントに仕掛け続けた。ただ、15分にゴールががら空きの中、こぼれ球を収められなかった場面は悔やまれる。

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クリストス・ツォリス（6/10）： 序盤は活発で、15分にはカーブをかけたシュートでコベルに好セーブを強いた。しかし、ドルトムントが試合の流れをつかむにつれて存在感が薄れ、65分にエベレチ・エゼと交代した。

ヴィクトル・ギェケレシュ（8/10）： 強い意欲を見せて前線をけん引し、約23メートルからの見事な落ちるシュートで先制点を挙げた。シュートは計7本。ただ、75分には約5.5メートルからのヘディングを外しており、2点目を決めるべきだった。後半序盤にはドルトムントのCKでハンドの有無がVARで確認されたが、反則と判定されずに済んだ。87分にミケル・メリーノと交代した。

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交代選手・監督

ユリエン・ティンバー（6/10）： 65分にホワイトに代わって出場。アーセナルが決勝点を狙う中、影響力を発揮する機会はほとんどなかった。

ブルーノ・ギマランイス（7/10）： 65分にルイス＝スケリーと交代。終盤にアーセナルがドルトムントを押し込む助けとなり、この夜最後のボールをゴール前へ送った。

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エベレチ・エゼ（7/10）： 交代選手の中で最も効果的だった。84分には意図を隠した巧みなパスでライスを抜け出させ、ポスト直撃のシュートにつなげた。アディショナルタイムの1本を含め、2本のシュートをブロックされた。

ミケル・メリーノ（採点なし）： 87分にギェケレシュと交代し、終盤にFKを獲得したが、違いを生むには残り時間が少なすぎた。

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ミケル・アルテタ（6/10）： チームは前半と最後の25分間を支配し、30本のシュートを放ったが、後半開始後の長い時間は劣勢だった。65分の3選手同時交代でアーセナルは再び主導権を握ったものの、4度の決定機を逃し、勝てたはずの試合で勝ち点2を落とした。