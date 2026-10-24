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アーセナルはエミレーツ・スタジアムでエヴァートンに落ち着いた試合運びで2-0と勝利し、プレミアリーグ首位を追う歩みを続けた。エズリ・コンサとガブリエウのゴールにより、ミケル・アルテタ監督率いるチームはブカヨ・サカ不在を戦術的な成熟ぶりで乗り越えた。

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アーセナルは、粘り強いエヴァートンを2-0で下し、欧州屈指の洗練された戦術を持つチームと評される理由を示した。サカという創造性の源を欠きながらも、ボール保持率58％を記録し、期待得点（xG）は1.75に達した。7分にコンサが先制点を挙げて早々に主導権を握ると、エヴァートンは試合を通じてその優勢を崩せなかった。

後半もアルテタ率いるアーセナルはアウェーチームを封じ込め、68分にガブリエウの得点でリードを2点に広げた。エヴァートンはコンパクトな陣形を維持しようとしたが、アーセナルのシュート計20本、CK12本という数字は、絶え間ない圧力を物語っている。この勝利でアーセナルは優勝争いに踏みとどまった。主力のチャンスメーカーを欠く中でも、セットプレーと組織的なポジショナルプレーで打開できることを示した。

GK＆DF

ダビド・ラヤ - 7/10

スペイン人GKにとって出番の少ない午後だったが、集中を切らさず3度のセーブを記録し、無失点を守った。正確な配球でアーセナルがエヴァートンの最初のプレスをかわすのを助け、アルテタのシステムに必要なテンポを保った。

マイルズ・ルイス＝スケリー - 7/10

68分に交代するまで、若手ながら高い戦術的規律を見せた。担当エリアをうまく管理し、エヴァートンの枠内シュートを試合全体でわずか3本に抑える守備に貢献した。

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ベン・ホワイト - 8/10

ビルドアップで重要な役割を果たし、68分にはガブリエウの大きな追加点をアシストした。アーセナルが右サイドで普段の幅を欠く中、オーバーラップと安定した技術が欠かせなかった。

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ガブリエウ - 9/10

ブラジル人DFは、堅固な守備と決定力を兼ね備えた最高級のパフォーマンスを披露した。68分に勝利を決定づける2点目を挙げたほか、アーセナルが空中戦で6勝を挙げ、敗れたのはわずか2回だった最大の要因でもあった。

エズリ・コンサ - 8/10

やや調整された役割でプレーしながら、開始わずか7分に先制点を決め、理想的なスタートをもたらした。試合を読む力で、エヴァートンに有効なカウンターを仕掛けさせなかった。

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MF

マルティン・ウーデゴール - 8/10

主将は攻撃の指揮を執り、エヴァートンの低い守備ブロックを絶えず攻略しようとした。得点やアシストは記録しなかったが、ライン間での動きによってスペースを生み出し、アーセナルのCK12本につなげた。

デクラン・ライス - 7/10

中盤で持ち前の献身的なプレーを見せた。広い範囲をカバーして攻守の切り替え時にアーセナルが隙を突かれるのを防ぎ、80分に退くまで数多くのインターセプトを成功させた。

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ミケル・メリーノ - 7/10

エヴァートンの中盤に対抗するために必要なフィジカル面での強さをもたらした。セカンドボールを回収し、縦方向にプレーを進める能力は、試合開始からの1時間で重要だった。

FW

エベレチ・エゼ - 7/10

チャンスをつくる役割を担い、随所に輝きを見せた。密集したペナルティーエリアを突破するのには苦しんだが、その存在によってエヴァートンに2人がかりの対応を強い、他の選手のためのスペースを生んだ。

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ノニ・マドゥエケ - 6/10

サイドで懸命に働いたが、エヴァートンの守備を崩す最後のパスやクロスを欠く場面が多かった。アーセナルが放った20本のシュートに貢献したものの、ピックフォードをもっと頻繁に脅かせなかったことを悔やむだろう。

ヴィクトル・ギェケレシュ - 8/10

エヴァートンのセンターバックにとって、常に厄介な存在だった。コンサの早い時間帯の先制点をアシストし、絶え間ないプレスでアーセナルの守備ラインを高く保たせた。

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途中出場＆監督

カイ・ハヴァーツ - 6/10

アーセナルがリードを守り切ろうとする中、空中戦で異なる脅威と戦術的な柔軟性をもたらすため、68分に投入された。

ブルーノ・ギマランイス - 6/10

残り22分で投入され、中盤に運動量とボール保持力を加えた。

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リッカルド カラフィオーリ - 6/10

ルイス＝スケリーに代わって出場し、左サイドを固めた。アーセナルのペナルティーエリア付近で終盤に波乱が起きるのを防いだ。

マックス・ダウマン - 採点なし

80分に途中出場したが、試合の流れに大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

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マルティン・スビメンディ - 採点なし

80分に投入され、中盤を引き締めて2-0の勝利を守り切るのに貢献した。

ミケル・アルテタ - 9/10

64分にイエローカードを受けながらも、試合を完璧にコントロールした。セットプレーの形と計27本のクロスを重視した判断が実を結び、68分の4人同時交代によってエヴァートンの勢いを効果的に断ち切った。