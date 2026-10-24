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アーセナルはエミレーツ・スタジアムでエヴァートンを2-0で下し、プレミアリーグ首位を追う戦いを続けた。エズリ・コンサとガブリエウのゴールにより、ミケル・アルテタ監督率いるチームは、ブカヨ・サカの不在を戦術的な成熟ぶりで乗り越え、落ち着いた試合運びで勝利を収めた。

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アーセナルは粘り強いエヴァートンを相手に、手堅く2-0で勝利。欧州屈指の洗練された戦術を持つチームと評される理由を示した。サカを欠き、攻撃面での創造性が不足する中でも、ボール保持率58％を記録し、期待得点（xG）は1.75に達した。開始早々の7分にコンサが先制点を挙げると、アーセナルが主導権を握り、エヴァートンは試合を通じてその流れを変えられなかった。

後半もアルテタ率いるアーセナルはアウェーチームに圧力をかけ続け、68分にはガブリエウの得点でリードを2点に広げた。エヴァートンはコンパクトな陣形を維持しようとしたが、アーセナルのシュート計20本、CK12本という数字が、絶え間ない攻勢を物語る。この勝利でアーセナルは優勝争いにしっかりと踏みとどまり、攻撃の中心となる個人技に優れた選手を欠いても、セットプレーと組織的なポジショナルプレーで打開策を見いだせることを示した。

GK＆守備陣

ダビド・ラヤ：7点

スペイン人GKにとって出番の少ない午後だったが、集中を切らさず3本のシュートをセーブし、無失点を守った。配球でもアーセナルがエヴァートンの最初のプレスをかわす助けとなり、アルテタの戦術に必要なテンポを維持した。

マイルズ・ルイス＝スケリー：7点

68分に交代するまで、若手らしからぬ高い戦術的規律を見せた。自身の担当エリアをうまく管理し、エヴァートンの枠内シュートを試合を通じてわずか3本に抑える守備に貢献した。

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ベン・ホワイト：8点

ビルドアップで重要な役割を果たし、68分にはガブリエウの貴重な追加点をアシストした。右サイドで普段の幅を欠くアーセナルにとって、外側を駆け上がる動きと安定した技術は不可欠だった。

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ガブリエウ：9点

守備の堅さと決定力を兼ね備えた、ブラジル人選手の傑出したパフォーマンスだった。68分に勝利を決定づける2点目を決め、アーセナルが空中戦で6回競り勝ち、競り負けをわずか2回に抑えた最大の要因にもなった。

エズリ・コンサ：8点

やや調整された役割でプレーし、開始わずか7分で先制点を挙げる理想的なスタートをもたらした。試合を読む力によって、エヴァートンに効果的なカウンターを許さなかった。

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中盤

マルティン・ウーデゴール：8点

主将は攻撃の指揮を執り、エヴァートンの低い守備ブロックを絶えず攻略しようとした。得点にもアシストにも記録は残らなかったが、ライン間での動きがスペースを生み、アーセナルのCK12本につながった。

デクラン・ライス：7点

中盤で持ち前の献身的なプレーを披露。広範囲をカバーして攻守の切り替わりでアーセナルが隙を見せないようにし、80分に退くまで数多くのインターセプトを成功させた。

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ミケル・メリーノ：7点

エヴァートンの中盤に対抗するために必要なフィジカルの強さをもたらした。セカンドボールを回収し、縦方向にボールを前進させる能力は、試合開始からの1時間で欠かせなかった。

攻撃陣

エベレチ・エゼ：7点

攻撃の創造性を担う役割を任され、随所で輝きを見せた。密集したペナルティーエリア内を突破するのには苦しんだが、エゼがいることでエヴァートンは2人がかりの対応を強いられ、ほかの選手にスペースが生まれた。

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ノニ・マドゥエケ：6点

サイドで懸命にプレーしたが、エヴァートンの守備を崩す最後のパスを欠く場面が多かった。アーセナルのシュート20本に貢献した一方、ピックフォードをもっと頻繁に脅かせなかったことは悔やまれるだろう。

ヴィクトル・ギェケレシュ：8点

エヴァートンのセンターバックにとって、常に厄介な存在だった。コンサの早い時間帯の先制点をアシストし、執拗なプレスでアーセナルの守備ラインを高く保たせた。

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途中出場選手＆監督

カイ・ハヴァーツ：6点

アーセナルが勝利を確実にしようとする中、異なる形での空中戦の脅威と戦術的な柔軟性をもたらすため、68分に投入された。

ブルーノ・ギマランイス：6点

残り22分で投入され、中盤にフレッシュな運動量を加え、ボール保持に貢献した。

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リッカルド カラフィオーリ：6点

ルイス＝スケリーに代わって左サイドの守備を固め、終盤にアーセナルのペナルティーエリア付近で波乱が起きないようにした。

マックス・ダウマン：採点なし

80分に投入されたが、試合の流れに大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

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マルティン・スビメンディ：採点なし

80分に出場し、中盤を強化して2-0の勝利を確実にする助けとなった。

ミケル・アルテタ：9点

64分にイエローカードを受けながらも、試合を完璧にコントロールした。セットプレーでの組織的な動きと計27本に上るクロスを重視した判断が実を結び、68分の4人同時交代は、エヴァートンの勢いを効果的にそいだ。