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アーセナルの元スポーツディレクター、エドゥが、ノッティンガム・フォレストを最近退団した後、イングランド4部のノーサンプトン・タウンに助言することで合意し、予想外の形でイングランドサッカー界に復帰することになった。ブラジル人幹部のエドゥがEFLリーグ2の同クラブに加わるのは、同胞のアレシャンドレ・パトが参加する企業連合による買収が完了した直後のことだ。

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ブラジル人幹部が4部クラブに加入

エドゥは9月にシティ・グラウンドを険悪な形で去った後、ノーサンプトンの上級顧問として新オーナー陣の運営を支える。2024年にエミレーツ・スタジアムでの職を辞し、フォレストのグローバル・ヘッド・オブ・フットボールに就任したブラジル人幹部だが、イースト・ミッドランズでの在任期間は波乱に満ちたものとなった。退任後にはブルガリア王者レフスキ・ソフィアの役員にも就任している。

フォレストとの険悪な決別を経て新天地へ

元MFのエドゥは、就任からわずか1年余りで数カ月に及ぶ交渉の末にフォレストからの退任が決まる前、3月にオーナーのエヴァンゲロス・マリナキスから仕事ぶりへの不満を理由に、スタジアムと練習場に近づかないよう指示されていた。

シックスフィールズへの加入は、ノーサンプトンの新経営陣との個人的なつながりによるものだ。新経営陣は最近、元ACミラン、チェルシーのFWパトが関わる買収を完了した。

木曜日の公開フォーラムで、ノーサンプトンの共同会長ジョアン・シャビエルは今回の取り決めを認め、エドゥがノッティンガムにいた間に関係が生まれた経緯を説明した。「アレックス［パト］とエドゥが我々とともにいてくれることを、とても誇りに思う」

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共同会長、非常勤の顧問としての役割を説明

アーセナルで移籍部門を率いたエドゥは、シックスフィールズで日々の選手獲得業務を統括するのではなく、ブルガリアでの職務と並行し、必要に応じて役員会に戦略面の助言を行う。

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木曜日のフォーラムで、4部クラブにおける48歳の職務範囲について、シャビエルはこう続けた。「彼がノッティンガム・フォレストで役職に就いていたことから、私たちは友人になった。そして私は、イングランドのサッカーについてもっと学べるよう力を貸してほしいと頼んだ。

「エドゥは我々のパートナーの一つで上級顧問を務めており、レフスキ・ソフィアと、ここでも顧問として活動し、クラブの競技面の課題に対処する手助けをしてくれている。日々関わるのではなく、我々が頼み、必要とするときだけだ」

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苦戦するノーサンプトン、早期の巻き返しを目指す

リーグ戦10試合でわずか2勝にとどまり、リーグ2で23位に沈むノーサンプトンは、著名なブラジル人たちの加入が早期の成績好転につながることを期待している。クラブはパトによる買収後、初めて迎える土曜日のホームゲームを記念し、午後0時30分開始のコルチェスター・ユナイテッド戦を前に、特別な「ノーサンプトン×ブラジル」グッズを販売している。シックスフィールズで勝利すれば、ホームチームは4部の降格圏から抜け出せる可能性がある。