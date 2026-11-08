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トッテナム・ホットスパーが、物議を醸すSNS動画が出回ったことを受け、ある記者の正式な取材禁止を求める異例の措置に踏み切った。動画には、その記者がライバルクラブのサポーターとともに侮辱的なチャントに加わる様子が映っており、北ロンドンのクラブはプレミアリーグに苦情を申し立てた。

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拡散動画を巡り、トッテナムが取材禁止を要求

ESPNブラジルの特派員ジョアン・カステロ・ブランコが、アーセナルのユニフォームを着て、サンパウロでアーセナルのサポーターとともにトッテナムを侮辱する歌を歌う姿が撮影された。動画には、北ロンドンのクラブを「クソ」と呼ぶ、悪名高い「トッテナムが嫌いだ」というチャントに、この記者が加わる様子が映っていた。

報道元の『タイムズ』によると、動画の拡散にトッテナムは激怒した。クラブは直ちにプレミアリーグに連絡し、カステロ・ブランコが今後クラブを取材できないよう求めた。認められれば、同記者はロベルト・デ・ゼルビ監督や選手たちへのインタビューができなくなる。問題解決に向けた協議は現在も続いているが、トッテナムは放送局自体の全面的な取材禁止を求めているわけではないと明らかにしている。

カステロ・ブランコが謝罪

ブラジル人記者はその後、問題の動画を自身のチャンネルから削除し、深い後悔を表明した。クラブへのメール送信や、勤務先およびプレミアリーグとのオンライン会議を経て、『タイムズ』に寄せた声明で自身の判断が軽率だったと認めた。

カステロ・ブランコは「ブラジルでアーセナルのファンとともに、トッテナム・ホットスパーFCを侮辱するチャントを歌った動画を撮影したことについて、クラブに謝罪したい。英国で特派員を務める立場を考えれば、間違いを犯したと思う。動画はポッドキャストのインスタグラムのページに投稿され、私個人のページにも転載された」と述べた。

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さらに「トッテナムとそのファンにとって不快なものになり得ると理解している。あの歌を歌うことや、その動画がどこまで広がり得るかについて、もっと考えるべきだった。ESPNはプレミアリーグから、トッテナムが投稿を見て不快に思っていると知らされ、私たちは削除することで合意した。これを乗り越えられればと思う。ポッドキャストでのあのキャラクターの許容範囲を考え直し、もっと慎重になる」と付け加えた。

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越えてしまった職業上の一線

カステロ・ブランコはトッテナム専属の特派員ではないものの、イングランドのサッカーを幅広く担当しており、プレミアリーグの試合を頻繁に取材している。インスタグラムで16万8000人、Xでも18万8000人のフォロワーを持つなど、オンラインでの影響力が大きいことから、その行動には厳しい目が向けられた。

さらに、動画は当初、ESPNブラジルのポッドキャスト「Correspondentes Premier」を通じて共有された。同番組のインスタグラムには4万2000人を超えるフォロワーがおり、削除されるまでに問題の動画は大きく拡散した。

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エランド・ロードでの敗戦から立て直しへ

メディアを巡る騒動とは別に、トッテナムはウェスト・ヨークシャーへの遠征で期待外れの結果に終わり、ピッチ上での立て直しを図っている。見事な3連勝は、土曜午後のリーズ・ユナイテッド戦での0-1の敗北によって止まった。

エランド・ロードで途中出場したノア・オカフォーに決勝点を奪われ、悔しい結果となった。選手たちは再び勢いを取り戻し、国内での戦いを軌道に乗せるため、気持ちを切り替える必要がある。