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Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Bart DHanis

翻訳者：

アーセナルはFAカップで惨敗を喫し、タイトル争いの絶対的な主力選手を欠くことになった

サウサンプトン 対 アーセナル
サウサンプトン
アーセナル
FAカップ

アーセナルはウェンブリーへの進出を逃した。ミケル・アルテタ監督率いるチームは土曜日の夜、現在イングランド2部リーグに所属するサウサンプトンに惨敗した。イングランド南部のこのチームが、大会の準決勝に進出することになった。

アーセナルでは、数人の主力選手がベンチに留まった一方、他の有名選手たちは通常通り先発出場した。ガブリエル、マルティン・ウーデガード、ガブリエル・マルティネッリらが先発した。


35分、サウサンプトンがホームで先制した。クロスをベン・ホワイトが完全に読み間違え、それをロス・スチュワートが受けるとそのまま決め、1-0となった。

ハーフタイム後、アルテタ監督はヴィクトル・ギョケレスをピッチに送り込んだ。現在絶好調のこのスウェーデン人選手は、同点ゴールを決めるのにわずか8分しかかからなかった。

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その直後、アーセナルに不運が襲いかかった。ガブリエルが負傷し、痛みをこらえながらピッチを去らざるを得なくなった。彼に代わってウィリアム・サリバが投入された。

ガブリエルを失ったアーセナルは、終盤に無残な敗北を喫した。トム・フェローズが16メートルライン付近のシェイ・チャールズにパスを送り、チャールズが強烈なシュートをケパの脇を突き抜けた：2-1。

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