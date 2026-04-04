アーセナルはFAカップで惨敗を喫し、タイトル争いの絶対的な主力選手を欠くことになった

アーセナルはウェンブリーへの進出を逃した。ミケル・アルテタ監督率いるチームは土曜日の夜、現在イングランド2部リーグに所属するサウサンプトンに惨敗した。イングランド南部のこのチームが、大会の準決勝に進出することになった。

アーセナルでは、数人の主力選手がベンチに留まった一方、他の有名選手たちは通常通り先発出場した。ガブリエル、マルティン・ウーデガード、ガブリエル・マルティネッリらが先発した。





35分、サウサンプトンがホームで先制した。クロスをベン・ホワイトが完全に読み間違え、それをロス・スチュワートが受けるとそのまま決め、1-0となった。

ハーフタイム後、アルテタ監督はヴィクトル・ギョケレスをピッチに送り込んだ。現在絶好調のこのスウェーデン人選手は、同点ゴールを決めるのにわずか8分しかかからなかった。

その直後、アーセナルに不運が襲いかかった。ガブリエルが負傷し、痛みをこらえながらピッチを去らざるを得なくなった。彼に代わってウィリアム・サリバが投入された。

ガブリエルを失ったアーセナルは、終盤に無残な敗北を喫した。トム・フェローズが16メートルライン付近のシェイ・チャールズにパスを送り、チャールズが強烈なシュートをケパの脇を突き抜けた：2-1。