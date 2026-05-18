アーセナルは2004年以来となるリーグ優勝をほぼ確定した。アルテタ監督率いるチームは第29節バーンリー戦でカイ・ハヴェルツのゴールにより1-0で勝利。マンチェスター・シティが翌日のアウェーで6位ボーンマスに勝てなければ、アーセナルの優勝が決定する。

アーセナルは負傷中のティンバーを欠き、彼のW杯出場は不透明だ。バーンリーはフレミングが先発、ハートマンはベンチスタートだった。

互いにチャンスがあったが、レアンドロ・トロサールの遠距離シュートはポストに阻まれた。

直後、サカのシュートはクロスバーを直撃したが、続くCKをハヴェルツが頭で決めて1-0。

後半は守備を固めたが、エベレチ・エゼのシュートがクロスバーを叩くなど、危ない場面も作った。

後半中盤にはハヴェルツがレスリー・ウゴチュクウに危険なタックルでイエロー止まり。11人を保ったアーセナルは、息詰まる終盤も逃げ切った。

マンチェスター・シティが勝ち点を落とせば、アーセナルは火曜にも優勝を決めることができる。シティがボーンマスに勝てば、決着は週末の最終節へ。アーセナルはアウェーでクリスタル・パレスと、シティはホームでアストン・ヴィラと対戦する。