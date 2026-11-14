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アーセナルのアカデミーに所属する逸材マックス・ダウマンが、ジュード・ベリンガムの持つ長年の記録を更新し、イングランドU-21代表としてプレーした史上最年少の選手となった。16歳のダウマンは金曜日、ブリストルのアシュトン・ゲート・スタジアムで行われたポルトガルとの国際親善試合の後半に途中出場。イングランドは接戦の末、0-1で敗れた。

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アーセナルの新星が最年少記録を更新

金曜夜の61分、ミドルズブラのウインガー、アマリオ・コジアー＝デュベリーに代わって出場したダウマンは、16歳10カ月13日でイングランド代表デビューを果たした。この出場により、アカデミー出身の新星は、2020年のコソボ戦に17歳2カ月6日でデビューしたベリンガムの従来の記録を更新した。しかし、リー・カーズリー監督率いるホームのイングランド代表は、僅差での敗戦を免れなかった。

10代のダウマンが新たな偉業を達成

金曜の出場は、目覚ましい飛躍を遂げる若手選手にとって、新たな節目となった。ダウマンはアーセナルがフリートウッド・タウンに敗れたカラバオカップの試合で退場処分を受け、現在は国内大会で出場停止中だ。昨季には15歳308日で出場し、チャンピオンズリーグ史上最年少出場選手となった。

ダウマンは前シーズン、エヴァートン戦で16歳73日にして得点し、プレミアリーグ史上最年少得点者としてもトップリーグの歴史に名を刻んだ。さらに5月、ノースロンドンのクラブがリーグ優勝トロフィーを掲げた際には、16歳144日で優勝メダルを受け取り、同大会史上最年少の優勝者となった。

先制点が接戦の決着をつける

試合では、序盤にポルトガルのメジアン・メスルーブがシュートを放ったが、スティヴネイジのGKトミー・セットフォードの正面を突いた。その後、ディヴィン・ムバマへのファウルで得たFKを、ドルトムントから期限付き移籍中のイーサン・ヌワネリがゴール上に外した。28分、ルイス・フレイレ監督率いるアウェーのポルトガル代表が先制。アフォンソ・モレイラが左サイドでバーンリーのDFマックス・アレインを抜き去り、低いシュートをセットフォードの手の下に通した。

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その後、セットフォードは角度のない位置からのマルティム・フェルナンデスのシュートを防ぎ、グスタボ・サのシュートがコースを変えた場面でも、とっさに反応してボールを弾き出した。ダウマンと同じくデビュー戦のトレイ・ニョニは、61分に投入された他の交代選手とともに試合の流れを変えた。しかし終盤、GKジョアン・カルヴァーリョがカウンターからのマイキー・ムーアのシュートを阻止し、ポルトガル代表は12試合で11度目の無失点を記録した。

前回王者に珍しい連敗

金曜の敗戦により、カーズリー監督率いるチームは、10月のアイルランド共和国戦での敗戦に続き、2021年3月以来初めて連敗を喫した。イングランド代表はすでに予選グループを首位で通過し、来夏の本大会出場を決めている。今回の代表活動期間を、大陸王座の防衛に向けた準備に充てている。ダウマンは国内大会で出場停止処分に服する前に、イングランド代表の次の親善試合で初先発を果たしたいところだ。