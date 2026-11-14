アーセナルの新星が最年少記録を更新
金曜夜の61分、ミドルズブラのウインガー、アマリオ・コジアー＝デュベリーに代わって出場したダウマンは、16歳10カ月13日でイングランド代表デビューを果たした。この出場により、アカデミー出身の新星は、2020年のコソボ戦に17歳2カ月6日でデビューしたベリンガムの従来の記録を更新した。しかし、リー・カーズリー監督率いるホームのイングランド代表は、僅差での敗戦を免れなかった。
10代のダウマンが新たな偉業を達成
金曜の出場は、目覚ましい飛躍を遂げる若手選手にとって、新たな節目となった。ダウマンはアーセナルがフリートウッド・タウンに敗れたカラバオカップの試合で退場処分を受け、現在は国内大会で出場停止中だ。昨季には15歳308日で出場し、チャンピオンズリーグ史上最年少出場選手となった。
ダウマンは前シーズン、エヴァートン戦で16歳73日にして得点し、プレミアリーグ史上最年少得点者としてもトップリーグの歴史に名を刻んだ。さらに5月、ノースロンドンのクラブがリーグ優勝トロフィーを掲げた際には、16歳144日で優勝メダルを受け取り、同大会史上最年少の優勝者となった。
先制点が接戦の決着をつける
試合では、序盤にポルトガルのメジアン・メスルーブがシュートを放ったが、スティヴネイジのGKトミー・セットフォードの正面を突いた。その後、ディヴィン・ムバマへのファウルで得たFKを、ドルトムントから期限付き移籍中のイーサン・ヌワネリがゴール上に外した。28分、ルイス・フレイレ監督率いるアウェーのポルトガル代表が先制。アフォンソ・モレイラが左サイドでバーンリーのDFマックス・アレインを抜き去り、低いシュートをセットフォードの手の下に通した。
その後、セットフォードは角度のない位置からのマルティム・フェルナンデスのシュートを防ぎ、グスタボ・サのシュートがコースを変えた場面でも、とっさに反応してボールを弾き出した。ダウマンと同じくデビュー戦のトレイ・ニョニは、61分に投入された他の交代選手とともに試合の流れを変えた。しかし終盤、GKジョアン・カルヴァーリョがカウンターからのマイキー・ムーアのシュートを阻止し、ポルトガル代表は12試合で11度目の無失点を記録した。
前回王者に珍しい連敗
金曜の敗戦により、カーズリー監督率いるチームは、10月のアイルランド共和国戦での敗戦に続き、2021年3月以来初めて連敗を喫した。イングランド代表はすでに予選グループを首位で通過し、来夏の本大会出場を決めている。今回の代表活動期間を、大陸王座の防衛に向けた準備に充てている。ダウマンは国内大会で出場停止処分に服する前に、イングランド代表の次の親善試合で初先発を果たしたいところだ。