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アトレティコ・マドリーがシーズン途中の退団を認めない方針を示したため、アーセナルはアレックス・バエナの獲得に向けた動きを来夏まで延期せざるを得なくなった。ミケル・アルテタ監督は25歳の攻撃的MFを1月にノースロンドンへ迎えたい考えだが、スペインの強豪は貴重な戦力を手放さない構えだ。

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スペインの強豪が冬の移籍を阻止

『Football Insider』によると、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、新年に移籍市場が再開しても、スペイン代表選手への獲得打診をすべて拒否する方針だ。アーセナルの補強担当者は、ビジャレアルで活躍した同選手について、トップレベルでの実績に加え、左ウイングと攻撃的MFの中央の両方でプレーできることから、求める条件の「多くを満たしている」と考えている。今季はすでに5ゴール3アシストを記録した。

ワールドカップ優勝選手に厚い信頼

この夏のスペインのワールドカップ制覇に中心選手として貢献したアタッカーは、欧州各地で評価を大きく高めている。

同メディアは、アーセナルにとって移籍を実現させるのは「難しい」と指摘する。シメオネ監督が同選手を「非常に高く評価」しており、自身の戦術の中核を担う選手を手放したがっていないためだ。

さらに、マドリードのクラブは司令塔と2030年までの長期契約を結んでおり、今後の交渉では優位に立つ。アーセナルがその姿勢を揺るがすには、来夏に多額のオファーを提示する必要がある。

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不満を抱くスウェーデン人ストライカーが将来を検討

アルテタ監督が前線の強化を目指す一方、同メディアは最近、アーセナルのストライカーであるヴィクトル・ギェケレシュが、出場時間が増えなければ来夏のエミレーツ・スタジアム退団を「真剣に検討する」と報じた。

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28歳のスウェーデン代表FWは昨季20ゴールの大台を突破したものの、今季序盤は序列でカイ・ハヴァーツの後れを取っている。

アーセナルは1月の同選手の移籍を阻止するが、クラブ幹部は、獲得に際して支払った5500万ポンドと同額を獲得希望クラブが提示すれば、シーズン終了後の売却を認める考えだ。

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夏の移籍市場で前線再編の可能性

アトレティコがシーズン途中のバエナへのオファーに応じず、アーセナルもギェケレシュの冬の移籍を阻止するため、ノースロンドンで前線の大幅な再編があるとしても2027年まで待たなければならない。それまでギェケレシュは、キャリアの最盛期に定期的な出場機会を得るべく、ハヴァーツから先発の座を奪い返すために競争しなければならない。一方、アルテタ監督のスカウト陣は、来夏の獲得を視野にスペインでのバエナの成長を引き続き追う。