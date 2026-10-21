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アーセナルはアリアンツ・アレーナでバイエルン・ミュンヘンと対戦し、デクラン・ライスの終盤の同点ゴールで粘り強く2-2の引き分けに持ち込んだ。ハリー・ケインのPKで先行を許したものの、ミケル・アルテタ監督率いるチームは戦術面での成熟ぶりを示し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで無敗を維持した。

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アーセナルはアリアンツ・アレーナでバイエルン・ミュンヘンと2-2で引き分け、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕からの無敗を維持した。前半は高い戦術的規律を示し、相手の圧力を受け止めると、負傷したブカヨ・サカに代わって早い時間帯に投入されたエベレチ・エゼが、マルティン・ウーデゴールの見事なパスを受けて25分に先制点を挙げた。しかし、バイエルンの縦への攻撃が実を結び、ハリー・ケインの鋭いスルーパスからアルフォンソ・デイヴィスが前半終了前に同点ゴールを決めた。

後半は個々のミスも絡む、緊迫した戦術的な駆け引きとなった。エズリ・コンサとユリエン・ティンバーは必死の対応を迫られ、ティンバーは最終的にハンドを取られた。このPKをケインが61分に決め、ホームのバイエルンが逆転した。それでもアーセナルは崩れず、82分にデクラン・ライスが落ち着いたフィニッシュで同点に追いついた。期待得点（xG）ではバイエルンが2.51対1.40で上回ったものの、欧州サッカーでも屈指の難しいアウェー戦を乗り切ったミケル・アルテタ監督の方が、この結果に満足しているだろう。

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GK・守備陣

ダビド・ラヤ：7点

バイエルンの圧力が最も強まった時間帯に、アーセナルが均衡を保つ上で重要な役割を果たした。後半開始早々のダヨ・ウパメカノのヘディングを止める重要なセーブを含め、試合を通じて3本のシュートを防いだ。ケインの確実なPKやデイヴィスの至近距離からのシュートには対処が難しかったが、その配球はアーセナルがバイエルンの最初のプレスをかわす助けとなった。

エズリ・コンサ：6点

守備ブロックの右側に入り、アルフォンソ・デイヴィスのオーバーラップへの厳しい対応を迫られた。ポジショニングはおおむね堅実だったが、デイヴィスに抜け出されて同点弾を許した際には、守備陣全体の対応の遅れに関わった。バイエルンが深い位置からクロスを送った場面では、空中戦で優位を保った。

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ガブリエウ・マガリャンイス：8点

チームの守備の要となった。守備での対応はアーセナルの最終ラインで最多の11回。ハーフスペースに入るハリー・ケインの動きを予測する能力が重要で、終盤にバイエルンが攻勢を強めた際にもペナルティーエリア内の守備を統率した。

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ユリエン・ティンバー：6点

素晴らしい場面がいくつもあった一方、大きな失点要因もあった。攻守の切り替えでは優れたプレーを見せ、終盤にはノイアーに枠外へ弾き出されたシュートで決勝点に迫った。しかし、ケインのシュートをブロックした際にハンドを取られてPKを与え、試合の転機に関わる不運な当事者となった。

リッカルド・カラフィオーリ：7点

左サイドバックから常に脅威となり、アーセナルの選手で最多となる計4本のシュートを放ち、0.36のxGを記録した。内側へ入る動きはバイエルンの守備組織に大きな問題を生じさせたが、カウンターではセルジュ・ニャブリのスピードに時折対応しきれなかった。

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中盤

マルティン・ウーデゴール：7点

キャプテンは試合で最初の際立ったプレーを見せた。バイエルン守備陣の背後へ絶妙な強さのロングボールを送り、エゼのゴールをアシストした。時にはパヴロヴィッチに自由を奪われたものの、メリーノと交代するまでの85分間、創造性を発揮し続けた。

ブルーノ・ギマランイス：6点

バイエルンのダブルボランチを相手に、持ち味である試合のテンポを支配するプレーを発揮できなかった。48分には危険なヘディングシュートを放ち、ノイアーにセーブを強いたが、69分にルイス＝スケリーと交代するまでは主に守備で中盤をカバーする役割に追われた。

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デクラン・ライス：9点

現代の中盤のプレーを体現する圧巻のパフォーマンスだった。77本中69本のパスを成功させ、決定機を1回創出するなど、スタッツでも際立った。82分には見事な落ち着きを見せてシュートを決め、アーセナルがミュンヘンから勝ち点1を持ち帰ることを確実にした。

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攻撃陣

ブカヨ・サカ：採点なし

開始早々の不運な負傷により、10分に交代。その離脱によって、大幅な戦術変更を余儀なくされた。

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カイ・ハヴァーツ：6点

前線の起点として献身的な役割を担い、頻繁に低い位置へ下がってバイエルンのセンターバックを本来の位置から引き出した。67分にはセットプレーから好機を得たが、至近距離からのシュートを枠に飛ばせず、その後交代した。

ノニ・マドゥエケ：7点

縦へ仕掛けるプレーがアーセナルにとって重要な攻撃の出口となった。同点ゴールにつながる組み立てでは重要な役割を果たし、力強さと周囲を見る力を生かしてギェケレシュ、ライスと連係した。守備に戻る際の運動量も同様に印象的だった。

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途中出場選手・監督

エベレチ・エゼ：8点

わずか10分でサカに代わって出場し、最高のスーパーサブとなった。25分には冷静かつ正確にノイアーをかわすシュートを決め、アーセナルに先制点をもたらした。狭いスペースでボールを保持するプレーも、相手の圧力を和らげる上で欠かせなかった。

ヴィクトル・ギェケレシュ：7点

68分にハヴァーツに代わって投入されると、バイエルンが対応に苦しむフィジカルの強さを前線にもたらした。ライスのゴールに至る一連のプレーへの関与が、起用の正しさを示した。

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マイルズ・ルイス＝スケリー：6点

69分に緊迫した試合へ投入された若手は冷静さを保ち、最後の20分間はライスとともに中盤の安定に貢献した。

ミケル・メリーノ：6点

終盤にウーデゴールに代わって出場。アディショナルタイムにはCKからのヘディングで決勝点に迫ったが、シュートはバイエルンの壁に阻まれた。

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ミケル・アルテタ：8点

試合運びは見事だった。序盤にサカを失ったことでプランが狂いかねなかったが、エゼの起用が的中した。最後の15分間に守備ブロックをより強固にする戦術変更を施し、勝ち点1を確保した。

詳細な選手採点や、欧州大会で見られる中盤の圧巻のプレーは、欧州の舞台で求められる最高水準のフィジカルと戦術を示している。試合前のリサーチやデータ分析を最大限に生かすには、業界をリードするプラットフォームの利用が欠かせない。英国で正式なライセンスを取得した事業者を選ぶために、当サイトによるおすすめのベッティングサイトの公平なレビューをぜひご覧いただきたい。