アーセナルの若き逸材マックス・ドウマンが、イングランドサッカーの歴史にその名を黄金の文字で刻んだ。ドウマンは、EFLカップ3回戦として現在ポートマン・ロードで行われているアウェイのイプスウィッチ・タウン戦で、アーセナルを4-1の勝利へと導いた。

ドウマンはこの一戦で絶対的なスターとしての存在感を示した。前半7分にアウェイチームのために早々と先制点を挙げると、その場面ではイプスウィッチのDFセドリック・キペレを技術的なプレーでかわし、GKクリスチャン・ウォルトンと一対一になり、ペナルティエリア内から正確なシュートを放ってネットを揺らした。

この有望な若手はそれだけにとどまらず、後半開始とともに、具体的には47分に再びネットを揺らし、アーセナルの3点目を記録した。エリア内で絹のような絶妙なスルーパスを受けると、地を這うグラウンダーのボールを送り込み、GKウォルトンの逆を突いてゴールへと吸い込ませた。

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この2つの活躍によって、16歳のこの選手は「オプタ」によれば歴史的な記録を打ち破った。EFLカップの歴史においてアーセナルのために得点した2番目に若い選手(16歳258日)となり、カップ戦でプレミアリーグのクラブに得点した最も若い3選手のリストで2位に位置することになった。このリストはアーセナルが完全に独占しており、セスク・ファブレガス(2003年、ウォルバーハンプトン戦、16歳212日)に次ぐ2位で、ジャック・ウィルシャー(2008年、シェフィールド・ユナイテッド戦、16歳266日)を上回った。

さらにドウマンは、プレミアリーグのクラブの歴史において、16歳で各大会を通じて1試合に2得点(ブレイス)を挙げた2人目の選手となった。これは、2002年10月にウェイン・ルーニーがエヴァートンのユニフォームを着てレクサム相手に、同じくEFLカップで達成した歴史的な偉業以来のことである。



