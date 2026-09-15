アーセナルとリバプールが、それぞれイプスウィッチ・タウン、トッテナム・ホットスパーを下してEFLカップ4回戦進出を決めた。アーセナルではマックス・ダウマンが再び強烈な存在感を示し、見事な2ゴールを挙げた。

イプスウィッチ・タウン 2-4 アーセナル

大幅にメンバーを入れ替えたアーセナルは、イプスウィッチで最高の立ち上がりを見せた。マックス・ダウマンが見事な個人技から冷静に決め、さらにノニ・マドゥエケがほどなくして追加点。ポートマン・ロードのアウェー席は歓喜に包まれた。

ジアン・フレミングは土曜日、クリスタル・パレス戦で90分に決勝ゴールを記録。オランダ人MFはアーセナル戦でも非常に積極的なプレーを見せたが、前半のうちに1点差に迫るゴールは生まれなかった。アーセナルは余裕のあるリードで前半を終えた。

ダウマンは後半開始直後にも再びネットを揺らし、勝負の行方は一気に決した。アーセナルはEFLカップ3回戦の一戦を落ち着いて締めくくり、ミケル・メリーノも0-4をマーク。イプスウィッチはホームチームの流れるような攻撃からアニス・メフメティが一矢報い、さらにアディショナルタイムには元アヤックスのチュバ・アクポムもゴールを決めた。

リバプール 3-1 トッテナム・ホットスパー

両チームとも大幅に先発を入れ替えて臨み、リバプールではコーディ・ガクポ、ジェレミー・フリンポン、そして元アヤックスのレンタル選手ジェームズ・マコネルが先発に名を連ねた。それでも、先制点を挙げたのはアレクシス・マク・アリスターだった。20分過ぎ、狙い澄ましたシュートをゴール右上に突き刺し、1-0とした。

その直前には、トッテナムのルーカス・ベリバルが決定機を決めきれず。全体として拮抗した前半では、モハメド・クドゥスにも同点の好機が訪れたが、シュートはわずかに枠を越えた。

後半、リバプールはガクポのゴールで素早く2-0とした。アンフィールドでキャプテンマークを巻いたオランダ代表FWは、ボールをうまく右足に持ち替えると、見事なシュートを叩き込んだ。これでホームチームはひと息ついたが、スパーズは試合終了20分前に再び流れを引き戻す。コナー・ギャラガーがCKから2-1とした。

それでも十分ではなかった。アディショナルタイムにドミニク・ソボスライが改めてその傑出した実力を示したからだ。ガクポの浮き球のパスを受けたハンガリー代表MFは、ボールをワンバウンドさせると、約25メートルの位置から豪快にゴール右上隅へ突き刺した。3-1。