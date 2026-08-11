アーセナルの移籍市場に暗雲、バルセロナのスターが救世主となるか？

移籍市場が佳境を迎える中、バルセロナ内部でも動きが活発化してきた。同クラブは現在、ロドリ、フリアン・アルバレス、カンセロの補強に注力するとともに、一部選手の放出にも取り組んでいる。これはデコとハンス・フリックが主導する野心的な計画を実行するため、給与総額に余裕を生み出すのに不可欠な作業だ。

バルセロナはすでにアラウホの退団に合意しており、一方でマルク・カサドの移籍を今後数日以内におよそ4000万ユーロで決着させたい考えだ。

ジュール・クンデもまた、適切な金銭的オファーが届けばバルセロナが退団の扉を開く可能性のある選手の一人である。

スポルト紙によれば、「フランス人ディフェンダーは新シーズンに向けた準備トレーニングに合流したが、アーセナルは彼の状況を注意深く見守っている。クンデが退団の意思を示した場合、ロンドンのクラブは積極的に動く用意がある。同クラブはセンターバックとサイドバックの両方をこなせる一流のディフェンダーを探しているからだ」という。

クンデ獲得の構想はミケル・アルテタが大いに気に入っているが、これまでのところ進展はない。とりわけ、同選手が最近バルセロナと契約を更新したばかりであり、あらゆる兆候が彼のカタルーニャのクラブ残留への意欲を示しているためだ。

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フリックとの面談がクンデの将来を決める

とはいえ、クンデは依然としてハンス・フリックとの面談を待っている。フリックはこれまでアラウホやカサドを含む複数の選手に自身の立場を明確にしてきた経緯があり、したがってこの会話がどのような結果をもたらすかを待つ必要がある。

クンデは本日トレーニングに合流したが、同選手の将来は依然として複数の可能性に開かれたままだ。バルセロナは最終ラインにいくつかの変更を加えたい考えだが、この計画を実行するには追加の資金収入を得る必要があり、その収入はクンデの売却によってもたらされる可能性がある。

一方、アーセナルは移籍市場でセンターバックと右サイドバックの役割をこなせる柔軟性を備えたディフェンダーを探して動いている。アルテタは複数のポジションを担える選手を非常に重視しており、それがクンデを彼の戦術に完全に適合させている。

さらにアーセナルは、守備陣に明白な問題を抱えたまま新シーズンを迎える。ウィリアム・サリバは背中の問題で無期限に離脱しており、ユリエン・ティンバーは太もも周辺の慢性的な問題を抱えているため、定期的な出場は難しい状況だ。そのためアーセナルは、今後数週間のうちに新たなディフェンダーと契約する方向に確実に向かっている。

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コンサのジレンマ

アーセナルはアストン・ヴィラのディフェンダー、エズリ・コンサを移籍市場の主要ターゲットに据えていたが、イングランドのクラブは同選手を手放すのに7500万ユーロ以上を要求している。アーセナルはこの金額を高すぎるうえ移籍市場に見合わないと考えている。

この金額に固執する場合、クンデはアーセナルにとって重要な選択肢となるだろう。ただしロンドンのクラブは、まず選手を説得する必要がある。とりわけフリックがもはや彼を自身のプロジェクトにおける戦略的な戦力とは見なしていないためだ。

クンデはバルセロナで重要な選手ではあったものの、その役割は昨シーズン低下しており、フリックはこのポジションでエリック・ガルシアを主軸として起用する方向に傾いていた。

バルセロナはクンデ放出のため巨額オファーを待つ

バルセロナは現時点で状況を見守りつつ、いかなるシナリオにも対応する準備を整えている。同クラブは、その収入を最高レベルのディフェンダーとの契約に充てる目的で、クンデ売却に向けた巨額の金銭的オファーには応じる用意があるだろう。

クンデが退団した場合、フリックには左サイドにおいて、バルセロナへの移籍が間近に迫ったカンセロと、アレハンドロ・バルデという選択肢がある。一方で右サイドには、エリック・ガルシアと、ドイツ人監督が明らかに気に入っている若手のチャビ・エスパルトといった代役がいる。

したがって、最終的な決定を下すのはクンデ自身となる。彼は2030年までバルセロナと契約を結んでおり、プレミアリーグで極めて高い評価を受けている。

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