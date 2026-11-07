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アーセナルのGKケパ・アリサバラガは、バスク代表に招集され、古巣アスレティック・クルブの本拠地サン・マメスへの感慨深い帰還を控えている。来週末にビルバオで行われる国際親善試合で、南米から訪れるベネズエラ代表と対戦するエウスカル・セレクシオアのメンバーに選ばれた。

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世界最高額の移籍金を記録したGKがビルバオに帰還

オサスナのハゴバ・アラサテ監督は、11月14日（土）の一戦に向け、オンダロア出身のアリサバラガを注目選手の一人として22人の招集メンバーに選んだ。アリサバラガはレアル・マドリーとボーンマスへの期限付き移籍を経験し、現在はアーセナルでダビド・ラヤの控えを務めている。2018年にビルバオを離れてチェルシーへ移籍した際、スタンフォード・ブリッジへ渡るために支払われた移籍金8000万ユーロは、今なおGKの移籍金として世界最高額だ。

国外でプレーする3選手が国内組に合流

アリサバラガに加え、スペイン国外でプレーするウディネーゼのFWウナイ・ゴメスとボルトン・ワンダラーズの攻撃的選手ガイスカ・ララサバルがメンバー入りした。GKにはオサスナのアイトール・フェルナンデスも選ばれ、正守護神の座を争う。アラサテ監督は今回も、アスレティック・クラブ、レアル・ソシエダ、オサスナ、デポルティーボ・アラベスからなる顔なじみの国内組を中心に据えた。

守備陣では、アスレティックのダニ・ビビアン、ウーゴ・リンコン、ジョアネコ・ルイ＝ジャンに、ソシエダのジョン・パチェコ、イゴール・スベルディア、アイヘン・ムニョスの3人、オサスナのイニゴ・アルギビデ、マラガのエイナル・ガリレアが加わる。

中盤の選択肢には、アスレティックのミケル・ハウレギサル、ソシエダのベニャト・トゥリエンテス、アラベスのパブロ・イバニェスとアンデル・ゲバラ、オサスナのアシエル・オサンベラ、セビージャのジョン・グリディが名を連ねる。攻撃陣には、アスレティックのオイハン・サンセト、オサスナのキケ・バルハ、ラシン・サンタンデールのイニゴ・ビセンテとアシエル・ビジャリブレが選ばれた。

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歴史的な親善試合で文化的な絆をたたえる

バスクサッカー連盟のシャビエル・ゴニ会長が企画したこの試合は、代表チームにとって、昨年11月15日にパレスチナを3-0で破って以来の一戦となる。この試合では、過去最多の5万1396人の観衆の前で、ウナイ・エルゲサバル、ゴルカ・グルセタ、ウルコ・イセタが得点した。来週土曜日の試合には、1936年にホセ・アントニオ・アギーレ首相の下で発足した初のバスク自治政府の90周年を祝うという、文化的にも深い意味がある。

その後、アギーレはスペイン内戦中の1937年にエウスカディ・チームを結成し、欧州と南北アメリカを巡った。ベネズエラもまた、フランシスコ・フランコの独裁政権から逃れた数千人のバスク人政治亡命者を受け入れたことで、この地域と特別な絆を持つ。

ホームチーム、対戦成績の全勝維持を目指す

アルリサバラガは来週末、なじみのある地で数少ない先発出場の機会を得て、代表戦期間の終了後にロンドン北部へ戻り、ミケル・アルテタ監督の下で控えとしての役割を再開したいところだ。ビルバオでの一戦では、エウスカル・セレクシオアがベネズエラとの4度目の対戦で、過去の対戦での勝率100％を維持することを目指す。ホームチームはこれまで、2007年6月にサン・クリストバルで行われたアウェー戦に4-3で勝利し、2010年12月には旧サン・マメスで3-1、2018年10月にはメンディソロッツァで4-2と南米勢を下している。