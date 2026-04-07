アーセナルの控え選手たちは欧州最強……ライス、アルテタの記録に並ぶ

アーセナルは、火曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、ポルトガルのスポルティング・リスボンのホームから1-0の貴重な勝利を持ち帰り、準決勝進出に一歩近づいた。

アーセナルは4月15日にエミレーツ・スタジアムで行われる第2戦で決着をつけることになり、勝者は準決勝で、バルセロナとアトレティコ・マドリードが激突するスペインのビッグマッチの勝者と対戦することになる。

「オプタ」の統計によると、デクラン・ライス選手はスポルティング・リスボン戦で13回のボール奪取を記録した。これは、2013年2月にミケル・アルテタ（現監督）がバイエルン・ミュンヘン戦で記録して以来、アーセナルのミッドフィールダーがチャンピオンズリーグのノックアウトステージで記録した最多の数字である （同13回）以来の記録となる。

カイ・ハフェルツがガブリエル・マルティネリのアシストから決めた決勝ゴールは、今シーズンのチャンピオンズリーグにおいて、アーセナルが交代選手によって記録した（得点またはアシスト）4点目となる。これは同大会の歴史上、1シーズンにおけるチーム最多記録である。

今シーズン、アーセナルの控え選手は全大会を通じて38ゴール（24ゴール、14アシスト）に関与しており、これは欧州のビッグ5リーグのどのチームよりも多い数字である。