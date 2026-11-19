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アーセナルの1月の補強計画に暗雲が垂れ込めた。RBライプツィヒは、獲得候補に挙がる21歳のアントニオ・ヌサへのシーズン途中のオファーに応じない方針だ。好調なノルウェー代表を欧州の複数の強豪クラブが追うなか、少なくとも夏までは残留させる意向で、将来的には8000万ユーロ超を要求する可能性がある。

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RBライプツィヒ、今冬の移籍を阻止へ

『Bulinews』によると、アーセナルが攻撃陣の強化に向けてヌサを狙っているものの、ライプツィヒはシーズン途中のいかなる獲得オファーも拒否する方針だ。ヌサは15試合で6得点8アシストを記録。うちブンデスリーガの9試合では4得点7アシストを挙げている。また、チャンピオンズリーグでは4試合で1得点、DFBポカールでは2試合で1得点1アシストを記録した。

ヌサ、飛躍を遂げた好調ぶりを語る

今季のブンデスリーガでヌサはすでに得点とアシストを合わせて11を記録し、ドイツ1部での最初の2シーズンにそれぞれ記録した計7得点関与を上回った。この急成長でライプツィヒは交渉上の立場を強めており、他クラブが獲得に動いた際、以前に報じられた評価額では足りない可能性がある。

9月に行われたブンデスリーガのハンブルガーSV戦で5-0と勝利した後、好調なスタートについてドイツの同メディアに問われたヌサは、こう語った。「自分の能力は常に信じています。昨季は自分にふさわしい結果を残せなかったのかもしれません。でも、一生懸命取り組んでいますし、チームの力になって、できるだけ多く得点したいと思っています」

契約面でも主導権を握るライプツィヒ

ライプツィヒが譲歩しない背景には、ヌサが2024年8月13日にクラブ・ブルッヘから加入した際に結んだ5年契約がある。契約は2029年6月30日までで、契約解除条項はない。ブルッヘで86試合7得点6アシストを記録し、ベルギー1部リーグで2度優勝したヌサを、ブンデスリーガの同クラブはダニ・オルモの後釜として獲得した。移籍金は2100万ユーロに出来高を加えた額と報じられている。

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ドイツへ向かう前には、 ヌサはプレミアリーグ移籍に近づいていた 。2024年1月、ブレントフォードはブルッヘと移籍金2500万ポンド（3300万ユーロ）で合意。しかし、メディカルチェックで膝の軟骨に問題が見つかり、背中にも懸念が生じたことで、移籍は最終段階で破談となった。その後、コンディションへの疑念を払拭したヌサは、トップレベルでもプレーを続けられることをすぐに証明した。

ライプツィヒはウニオン・ベルリンとのアウェー戦へ

今冬の移籍をめぐる憶測が封じられたなか、ヌサは今週土曜日の ブンデスリーガ第10節、ライプツィヒのベルリン遠征 で好調を維持することに集中する。アウェーで再び勝負を決める活躍を見せれば、シーズン後半を前に評価はさらに高まるだろう。一方、アーセナルは1月の補強候補をほかに探すか、夏に高額な獲得競争に臨む準備をしなければならない。